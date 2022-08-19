ຜູ້ພິພາກສາລັດຖະບານກາງຄົນນຶ່ງໃນລັດຟລໍຣິດາ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກະຊວງຍຸຕິທຳສະເໜີຄຳໃຫ້ການ ທີ່ມີການລຶບບາງສ່ວນອອກ ຊຶ່ງໃຫ້ເຫດຜົນກ່ຽວກັບການອອກໝາຍຄົ້ນ ທີ່ໃຊ້ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ເພື່ອກວດຄົ້ນບ້ານພັກຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ລັດຟລໍຣິດາ.
ຜູ້ພິພາກສາສານລັດຖະບານກາງ ບຣຸສ ຣາຍຮາດ (Bruce Reinhart) ໃນເຂດພາມບີສ ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະພິຈາລະນາ ພາຍໃນວັນພະຫັດໜ້າ ວ່າຈະເປີດເຜີຍ ສະບັບທີ່ໄດ້ມີການລຶບເນື້ອໄນບາງສ່ວນອອກ ແລ້ວນັ້ນຫຼືບໍ່. ທ່ານໄດ້ໃຫ້ເວລາແກ່ກະຊວງຍຸຕິທຳນຶ່ງອາທິດ ເພື່ອກຳນົດວ່າສ່ວນໃດຕ້ອງໄດ້ຖືກລຶບອອກ.
ກະຊວງຍຸຕິທຳໄດ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ການເປີດເຜີຍຄຳໃຫ້ການດັ່ງກ່າວຍ້ອນຢ້ານລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຫຼັກຖານ ທີ່ພາໃຫ້ອົງການສັນຕິບານກາງ ຫຼື FBI ເຂົ້າໄປກວດຄົ້ນບ້ານພັກ ມາ-ອາ-ລາໂກ ຂອງທ່ານທຣຳ ແລະອາດຈະເຮັດໃຫ້ການສືບສວນທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ນັ້ນ ມີການຮົ່ວໄຫຼ ກ່ຽວກັບວ່າ ທ່ານທຣຳໄດ້ເກັບຮັກສາແລະເອກກະສານລັບແລະປະຫວັດທີ່ຫຼໍ່ແຫຼມສຳຄັນຂອງລັດຖະບານແບບໃດ.
ທ່ານຣາຍຮາດ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ກະກຽມ ທີ່ຈະພົບເຫັນຄຳໃຫ້ການຖືກປົກປິດໄວ້ທັງໝົດ. ມີບາງສ່ວນຂອງຄຳໃຫ້ການນີ້ສາມາດໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍ.”
ຜູ້ພິພາກສາໄດ້ທຳການເປີດເຜີຍໝາຍຄົ້ນໄປແລ້ວ ແລະເອກກະສານອີກ 2 ສະບັບ ຕາມການຂໍຮ້ອງຂອງທາງກະຊວງ.
ການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກສື່ມວນຊົນທີ່ສຳຄັນໆຂອງສະຫະລັດພວມຊອກຫາຊ່ອງທາງທີ່ຈະເປີດເຜີຍຄຳໃຫ້ການແລະປະຫວັດອື່ນໆອີກທີ່ພົວພັນກັບການອອກໝາຍຄົ້ນ. ບັນດາທະນາຍຄວາມທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ໂທລະພາບ CNN ໜັງສືພິມນິວຢອກໄທມ໌ ໜັງສືພິມວໍຊິງຕັນໂພສທ໌ ແລະອື່ນໆອີກ ໄດ້ພົບກັບຜູ້ພິພາກສາຣາຍຮາດໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເພື່ອໂຕ້ແຍ້ງໃຫ້
ມີການເປີດເຜີຍຄຳໃຫ້ການທີ່ມີການປິດລັບດັ່ງກ່າວ ແລະເອກກະສານອື່ນໆອີກ.
ໃນລະຫວ່າງການກວດຄົ້ນບ້ານພັກຕາກອາກາດ ທີ່ເປັນຂ່າວນອງນັນຂອງທ່ານທຣຳ ເມື່ອວັນທີ 8 ສິງຫາຜ່ານມານີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສັນຕິບານກາງ ໄດ້ເອົາເອກກະສານລັບ 11 ຫີບຂອງລັດຖະບານກາງກັບຄືນໄປ ທີ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີໄດ້ນຳໄປໄວ້ທີ່ບ້ານພັກຂອງທ່ານ ລຸນຫຼັງທີ່ໄດ້ອອກຈາກທຳນຽບຂາວເມື່ອເດືອນມັງກອນ ປີ 2021.
ທ່ານທຣຳ ແລະພັນທະມິດຂອງທ່ານໄດ້ປະນາມການກວດຄົ້ນນັ້ນວ່າ ໃຊ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍ “ເປັນອາວຸດ” ໂດຍທີ່ສະມາຊິກລັດຖະສະພາພັກຣີພັບບລີກັນໄດ້ຂົ່ມຂູ່ວ່າ ຈະທຳການສືບສວນກະຊວງຍຸຕິທຳແລະອົງການສັນຕິບານກາງ ຫຼື FBI ເວລາເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຄວບຄຸມລັດຖະສະພາ.