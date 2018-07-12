ການທ້າທາຍທາງກົດໝາຍ ໂດຍຜູ້ຜະລິດຢາ ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ລັດເນວາດາທາງພາກຕາ
ເວັນຕົກຂອງສະຫະລັດ ເລື່ອນການປະຫານຊີວິດ ດ້ວຍການສັກຢາ ໃສ່ເສັ້ນປະສາດ
ນັ້ນອອກໄປ.
ທ້າວສກັອຕ ໂດຊີເອ (Scott Dozier) ແມ່ນມີໝາຍກຳນົດ ທີ່ຈະຖືກປະຫານຊີວິດ
ໃນແລງວັນພຸດວານນີ້ ໃນຄະດີການປຸ້ນ ປີ 2007 ແລະການຂ້າຄົນຕາຍ ເວລາສານ
ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ເລື່ອນເວລາອອກໄປແບບບໍ່ມີກຳນົດ ຫຼັງຈາກທີ່ຫ້ອງການແອລໂວກັນທີ່ມີ
ສຳນັກງານ ຢູ່ທີ່ລັດນິວເຈີຊີໄດ້ຍື່ນຟ້ອງ ບໍ່ໃຫ້ລັດດັ່ງກ່າວນຳໃຊ້ຢາລະງັບປະສາດທີ່
ເອີ້ນວ່າ ມີດາໂຊລຳ (midazolam) ປະສົມເຂົ້າ ກັບຢາອື່ນໆ ອີກ 3 ຊະນິດ ທີ່ສາ
ມາດສັງຫານທ້າວ ໂດຊີເອ ໄດ້ນັ້ນ.
ຫ້ອງການແອລໂວກັນ ໄດ້ກ່າວຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ຄຸກລັດເນວາດາ ທີ່ໄດ້ນຳເອົາຢາ ມີດາ
ໂຊລຳ ແບບຜິດກົດໝາຍ, ໃນຂະນະທີ່ຕົນຄັດຄ້ານ ການນຳໃຊ້ຢາດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າໃນ
ການປະຫານຊີວິດ ທີ່ລັດເປັນຜູ້ອຸບປະຖຳນັ້ນ.
ບໍລິສັດຜະລິດຢາສະຫະລັດ ແມ່ນໄດ້ພາກັນປະຕິເສດຫຼາຍຂຶ້ນບໍ່ຂາຍຢານີ້ ໃຫ້ລັດ
ດັ່ງກ່າວ ທີ່ຈະນຳເອົາໄປໃຊ້ໃນການປະຕິບັດງານ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ລາຍ
ລະອຽດຕ່າງໆ ຕາມຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດການ ທີ່ນຳໃຊ້ຢາເຂົ້າໃນການສັງຫານ
ທົ່ວປະເທດ. ໃນປີກາຍນີ້ ບໍລິສັດຜະລິດຢາ ແມ່ນໄດ້ຟ້ອງຮ້ອງລັດອາແກນທາງພາກ
ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ແຕ່ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ທີ່ຈະໃຫ້ລັດດັ່ງກ່າວຍົກ
ເລີກການນຳໃຊ້ຢາ ຊຶ່ງແມ່ນນຶ່ງໃນພວກຢາຂອງຕົນ ເຂົ້າໃນຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດ
ງານນີ້.
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