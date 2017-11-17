ພວກນັກຂ່າວ ຖືກຂໍ້ຫາ ນຳເອົາໂດຣນ ເຂົ້າໄປ ໃນມຽນມາ ແບບຜິດກົດໝາຍ

ນັກຂ່າວ 3 ຄົນ ແລະຄົນຂັບລົດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ອາດຈະໄດ້ຮັບໂທດຈຳຄຸກເຖິງ 3
ປີ ຍ້ອນມີການກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບການລະເມີດກົດໝາຍການນຳເຂົ້າຂອງມຽນມາໂດຍ
ນຳເອົາເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຫຼື Drone ເຂົ້າໄປໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຖ່າຍທຳສາລະ
ຄະດີໃຫ້ແກ່ໂທລະພາບ TRT ຂອງລັດຖະບານເທີກີ.
ນັກຂ່າວ Mok Choy Lin ຈາກມາເລເຊຍ ແລະ Lau Hon Meng ຈາກສິງກະໂປ
ນັກຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ Ko Aung Naing Soe ແລະ ຄົນຂັບລົດ U Hla Tin ໄດ້ຖືກຈັບ ທີ່ນະຄອນຫຼວງເນປີດໍ ເມື່ອວັນທີ 26 ຕຸລາຜ່ານມາ ຫລັງຈາກໄດ້ສຳພາດສະມາຊິກ
ສະພາທ່ານນຶ່ງ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກໍນຳເອົາ Drone ອອກມາເພື່ອຖ່າຍພາບທາງອາ
ກາດ ຂອງຕຶກສະພາ.
ພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຖືກຕັດສິນ ໃຫ້ຕິດຄຸກ 2 ເດືອນ ໃນການດຳເນີນຄະດີແບບຮວບ
ຮັດຕັດຕອນ ທີ່ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເຮືອບິນຂອງປະເທດສະບັບປີ 1934.
ໂທລະພາບ TRT ກ່າວວ່າ ພວກນັກຂ່າວໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຕ່າງໆຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ສຳ ລັບເຮັດສາລະຄະດີ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໆທຳການຈັບກຸມກ່າວວ່າ ເຂົາ
ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ແຈ້ງວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີ Drone ຢູ່ໃນຄວາມຄອບຄອງ ເວລາເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໄປໃນ
ມຽນມາ.
ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອຢາກໃຫ້ຍົກເລີກ ຂໍ້ຫານຳເຂົ້າ ທະນາຍຄວາມຂອງພວກ
ເຂົາເຈົ້າກ່າວອ້າງວ່າ ບຸກຄົນທັງສີ່ໄດ້ຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າໃນ
ເມື່ອວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກໂທດຢູ່ແລ້ວໃນຄະດີດັ່ງກ່າວ. ການດຳເນີນຄະດີໃນຂັ້ນ
ຕໍ່ໄປແມ່ນຈະມີຂຶ້ນໃນວັນຈັນຈະມານີ້.
ໃນການໂອ້ລົມກັບນັກຂ່າວຢູ່ທີ່ສານນັ້ນ ນັກຂ່າວ Mok Choy Lin ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາ
ເຈົ້າຍັງມືດຢູ່ ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນທາງດ້ານກົດໝາຍ.
ຍານາງອະທິບາຍວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າ ແມ່ນຫຍັງກຳລັງເກີດຂຶ້ນ. ພວກເຮົາບໍ່ເຂົ້າໃຈ
ເລີຍ ກ່ຽວກັບລະບົບກົດໝາຍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ພວກເຮົາບໍ່ເຂົ້າໃຈພາສາເຂົາເຈົ້າ
ແລະບໍ່ມີໃຜອະທິບາຍໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ເລີຍ. ສຳລັບອາທິດທຳອິດໃນການຖືກຄຸມຂັງນັ້ນ
ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ ແມ່ນກະທັງ ພົບກັບຄອບຄົວ ຫຼືທະນາຍຄວາມ ຂອງ ພວກເຮົາເລີຍ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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