ການໂຈມຕີນັກຂ່າວອັຟການິສຖານຄົນນຶ່ງ ທີ່ຖືກແທງຢູ່ນະຄອນຫຼວງກາບູລໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ ໄດ້ສ້າງຄວາມຕື່ນຕົກໃຈໃຫ້ແກ່ສື່ມວນຊົນຂອງປະເທດ.
ທ້າວຈາເວດ ຢູຊູຟູ ນັກຂ່າວຈາກອົງການຂ່າວອິດສະຫຼະ ຢູຟຸກ (Ufug) ໄດ້ຖືກໂຈມຕີປະມານ 6 ໂມງແລງ ຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ທີ່ຄຸ້ມຊຶ່ງປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຊາວຮາຊາຣາທີ່ນັບຖືສາສະໜາອິສລາມນິກາຍຊີໄອທ໌ ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງນະຄອນຫຼວງກາບູລ ອີງຕາມບໍລິສັດທີ່ຈ້າງວຽກແລະພວກສະໜັບສະໜູນສື່ມວນຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ຜູ້ຊາຍ 3 ຄົນທີ່ມີມີດເປັນອາວຸດ ໄດ້ແທງທ້າວຢູຊູຟູ ຫຼາຍໆຄັ້ງ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດ. ເວລານີ້ ລາວຍັງຢູ່ໃນລະຫວ່າງການຮັກສາພິເສດທີ່ໂຮງໝໍທ້ອງຖິ່ນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງບໍລິສັດທີ່ຈ້າງວຽກລາວ ບອກກັບທາງເວັບໄຊທ໌ຂອງອົງການຂ່າວ.
ໂຄສົກຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ພວກຄົນາຂີ້ລັກ ທີ່ຢາກປຸ້ນເອົາເງິນລາວ.
ແຕ່ອົງການຂ່າວຢູຟຸກກ່າວວ່າ ພວກໂຈມຕີໃນຄັ້ງນີ້ ບໍ່ໄດ້ເອົາເງິນຂອງທ້າວຢູຟຸກ ຫຼືໂທລະສັບມືຖືຂອງລາວ ຊຶ່ງແນະໃຫ້ເຫັນວ່າ ມັນບໍ່ແມ່ນປຸ້ນຈີ້ເອົາເຄື່ອງຂອງ.
ອົງການຂ່າວຢູຟຸກໄດ້ປະນາມການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ແລະຮຽກຮ້ອງຕໍ່ກຸ່ມຕາລີບານກຸ່ມສື່ມວນຊົນ ແລະອົງການລະຫວ່າງປະເທດ “ໃຫ້ເອົາບາດກ້າວຢ່າງແຂງຂັນແລະໃນທາງຕົວຈິງເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຕໍ່ອິດສະຫຼະພາບໃນການສະແດງອອກຊຶ່ງຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງພວກນັກຂ່າວ.”
ການໂຈມຕີທ້າວຢູຊູຟູ ມີຂຶ້ນໃນອາທິດດຽວກັນກັບທີ່ນັກຂ່າວຄົນນຶ່ງໄດ້ຖືກທຸບຕີ ແລະຢຶດເອົາອຸບປະກອນຂອງລາວໄປແລະນັກຂ່າວຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຄົນໄດ້ຖືກຄຸມຂັງ.
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