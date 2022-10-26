ໃນຈົດໝາຍທີ່ສົ່ງມາຈາກຄຸກນັ້ນ, ນັກຂ່າວອິດສະລະ, ທ້າວປາໂບລ ກອນຊາເລ (Pablo González) ກ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບບອກລາວໃຫ້ “ກິນແມງ ວັນ ຫຼືແມງໄມ້” ຖ້າລາວຕ້ອງການຮັກສາລະດັບໂປຣຕິນຂອງລາວໃຫ້ສູງຂຶ້ນ.
ທ້າວກອນຊາເລ, ຜູ້ທີ່ຖືກຄຸມຂັງຢູ່ໃນປະເທດໂປແລນ ເປັນເວລາ 8 ເດືອນນັ້ນ —ເກືອບວ່າຖືກກັກຂັງທີ່ເຄັ່ງຄັດຕະຫລອດເລີຍ —ຕາມທີ່ລາວກ່າວຢູ່ໃນຈົດໝາຍທີ່ວີໂອເອເຫັນວ່າ ລາວບໍ່ໄດ້ຮັບອາຫານພຽງພໍ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຖືກບັງຄັບໃຫ້ຊື້ອາຫານຈາກຄຸກ.
ໂດຍຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ໂປແລນຈັດອັນດັບວ່າເປັນ “ນັກໂທດອັນຕະລາຍ”, ນັກຂ່າວຄົນນີ້ ທີ່ບໍ່ມີຄະດີອາຍາກ່າວວ່າ ລາວຖືກໃສ່ກັບມື ແລະຖືກຕິດຕາມໂດຍ ຄົນຍາມເຖິງ 5 ຄົນ ໃນທຸກຄັ້ງທີ່ລາວອອກຈາກຫ້ອງຂັງໄປ.
ດຽວນີ້ທ້າວກອນຊາເລກຳລັງເອົາຄະດີຂອງລາວ ຍື່ນຕໍ່ສານສິດທິມະນຸດຂອງຢູໂຣບໃນນະຄອນສຕຣັສເບີກ (Strasbourg), ຊອກຫາການຮັບປະກັນ ການ ປ່ອຍຕົວລາວໃນເຫດຜົນທີ່ວ່າ ເງື່ອນໄຂໃນການຈໍາຄຸກຂອງລາວ ຂັດກັບສິດທິທາງລັດຖະທໍາມະນູນຂອງລາວ.
ທີ່ນະຄອນຫລວງມາດຣິດນັ້ນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ອົງການຈັດຕັ້ງສື່ມວນຊົນ ແລະ ທະນາຍຄວາມໄດ້ຈັດການປະທ້ວງ ຢູ່ຕໍ່ຫນ້າກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະເປນ ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນທ້າວກອນຊາເລ ແລະໄດ້ສົ່ງຈົດຫມາຍປະທ້ວງ ຕໍ່ກັບສະຖານທູດໂປແລນໃນມາດຣິດ.
ໃນເດືອນກຸມພາຜ່ານມາ ໂປແລນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກັກຂັງທ້າວກອນຊາເລ ຢູ່ໃນຄຸກ ກ່ອນການພິຈາລະນາຄະດີ ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສືບສວນການກ່າວຫາວ່າ ລາວເປັນສອດແນມຂອງຣັດເຊຍ - ຊຶ່ງເປັນຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ນັກຂ່າວໄດ້ປະຕິເສດ. ໄລຍະເວລາກ່ອນພິຈາລະນາຄະດີ ນັ້ນໄດ້ຍືດອອກໄປໃນເດືອນສິງຫາ ເປັນອີກສາມເດືອນ.
ອົງການສືບລັບຂອງໂປແລນອ້າງວ່າ ທ້າວກອນຊາເລ ໃຊ້ບົດບາດໃນການ ເປັນນັກຂ່າວຂອງລາວ ເປັນການປົກປິດເລື້ອງສອດແນມ, ແຕ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ ເປີດເຜີຍຫຼັກຖານສະຫນັບສະຫນູນໃດໆ.
ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ວີໂອເອເຫັນ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນໂດຍກົງຕໍ່ການ ສືບສວນນັ້ນ. ກົງກັນຂ້າມ ພວກເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ສະຖານະພາບຂອງການເປັນ "ນັກໂທດອັນຕະລາຍ" ນັ້ນແມ່ນບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ.
ເອກະສານຂອງສານກ່າວວ່າ "ມັນເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນສະທ້ອນຫຼາຍຢ່າງທີ່ທໍາລາຍ ສິດທິຂອງ [ລາວ], ກຽດສັກສີ ແລະສຸຂະພາບຂອງລາວ,"