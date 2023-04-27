ດາລາຮູບເງົາ ແອນເຈລາ ໂຈລີ (Angelina Jolie), ຄູ່ສາມີພັນລະຍາໃນທຸລະກິດຕົກແຕ່ງປັບປຸງບ້ານເຮືອນ, ທ່ານຊິບ (Chip) ແລະ ຍານາງໂຈແອນາ ເກນສ໌ (Joanna Gaines) ແລະນັກກິລາຂີ່ແປ້ນເທິງຫິມະຫຼື snowboarder ໃນກິລາໂອລິມປິກ, ຊໂລ ກິມ (Chloe Kim) ໄດ້ ເປັນຈຸດພາດຫົວເລື້ອງໃນຈຳນວນລາຍຊື່ຂອງພວກທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ມາຈາກດ້ານການເມືອງ, ທຸລະກິດ, ກິລາ ແລະການບັນເທີງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ ຕໍ່ງານລ້ຽງອາຫານຄ່ໍາແບບທາງການ ທີ່ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດ ຂຶ້ນໃນວັນພຸດວານນີ້ ສໍາລັບປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້, ທ່ານຢູນ ຊຸກ ຢອລ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ (AP).
ນາງລີ ຊາລອງກາ (Lea Salonga) ຂອງວົງການບັນເທີງໂບຣດເວ (Broadway) ຊຶ່ງເປັນນຶ່ງໃນນັກບັນເທີງກາງຄືນ, ໄດ້ສາລະພາບ ໃນຂະນະ ທີ່ນາງມາຮອດວ່າ ນາງຮູ້ສຶກ "ຕື່ນເຕັ້ນໃນໃຈ" ກັບປະສົບການ ທັງຫມົດ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ "ມັນມີຄວາມຮູ້ສຶກຄືກັນກັບໄດ້ຢູ່ໃນນິທານ." ສ່ວນນາງກິມນັ້ນທີ່ໃສ່ຊຸດບໍ່ສະດຸດຕາແບບຄລາສຊິກ ໃນຂະນະທີ່ນາງຍ່າງເຂົ້າ ໄປໃນ ບອກນັກຂ່າວ, "ຂ້ອຍໄດ້ຍິນວ່າອາຫານຈະແຊບຫຼາຍ." ນາງໂຈລີ ນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ສົນໃຈທີ່ຈະສົນທະນາກັບໃຜໃນຂະນະທີ່ນາງມາຮອດ ໂດຍໃສ່ເສື້ອໃຫຍ່ແຊແນລ (Chanel) ແລະຊຸດສີຄີມ, ແຕ່ຜູ້ທີ່ມານຳນາງ, ທ້າວແມັດດອກສ໌ (Maddox) ລູກຊາຍອາຍຸ 21 ປີຂອງນາງ ຢ່າງຫນ້ອຍ ກໍໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າສິ່ງທີ່ລາວມັກທີ່ສຸດກ່ຽວກັບໂຊລແມ່ນ "ຄົນ."
ຈຳນວນນັກການເມືອງທີ່ບໍ່ຫລາຍກໍນອນຢູ່ໃນລາຍຊື່ ແຂກເຊັ່ນກັນ, ແລະສ່ວນ ຫຼາຍແມ່ນເລືອກເອົາໂດຍອີງໃສ່ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າສື່ໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຢາກເຮັດ, ເລືອກເອົາໃນຫຼາຍຫົວຂໍ້, ສະມາຊິກສະພາສູງແທມມີ ດັກເຫວີດ (Tammy Duckworth), ຈາກພັກເດໂມແຄຣດລັດອີລີນອຍ, ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການຫຼຸດຜ່ອນຫນີ້ສິນແລະງົບປະມານ. ທ່ານນາງຈູດີ ຊູ (Judy Chu), ຈາກພັກເດໂມແຄຣດລັດຄາລິຟໍເນຍ, ສົນທະ ນາກ່ຽວກັບສິດທິໃນການເອົາລູກອອກ ຫລືແທ້ງລູກ. ອະດີດລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າ ທ່ານນາງເພນນີ ພຣີສເຄີ (Penny Pritzker), ຜູ້ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນໃຫຍ່ແກ່ພັກເດໂມແຄຣັດຈາກລັດອີລີນອຍ ໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບແຜນ ການສໍາລັບກອງປະຊຸມພັກເດໂມແຄຣັດໃນນະຄອນຊີຄາໂກໃນປີ 2024, ສັນຍາວ່າ "ແນ່ນອນ" ມັນຈະເປັນໄປດ້ວຍດີ.