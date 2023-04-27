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ວັນພະຫັດ, ໒໗ ເມສາ ໒໐໒໓
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຜູ້​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ໂດ່ງ​ດັງ ໂຈ​ລີ, ຊາ​ລອງ​ກາ ແລະ ຊໂ​ລ ກິມ ​ເຮັດ​ໃຫ້ ງານ​ລ້ຽງອາຫານຄໍ່າ​ຂອງທາງ​ການ ເປັນ​ທີ່​ດຶງດູດ ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ

ດາ​ລາ​ສະ​ແດງ Angelina Jolie ແລະ​ລູ​ກ​ຊາຍ, ທ້າວ Maddox Jolie-Pitt ໄປ​ເຖິງງານ​ລ້ຽງ​ອາ​ຫານ​ຄ່ຳ​ທີ່​ເປັນ​ທາງ​ການກັບ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີໂຈ ໄບ​ເດັນ ແລະ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Yoon Suk Yeol ຂອງ​ເກົາ​ຫລີ​ໃຕ້​ທີ່​ທໍ​ນຽບ​ຂາວ, ວັນ​ທີ 26 ເມ​ສາ, 2023.

ດາ​ລາ​ຮູບ​ເງົາ ແອນ​ເຈ​ລາ ໂຈ​ລີ (Angelina Jolie), ຄູ່ສາ​ມີ​ພັນ​ລະ​ຍາ​ໃນ​ທຸ​ລະ​ກິດຕົກ​ແຕ່ງປັບປຸງບ້ານເຮືອນ, ທ່ານ​ຊິບ (Chip) ແລະ ຍາ​ນາງ​ໂຈ​ແອ​ນາ ເກນ​ສ໌ (Joanna Gaines) ແລະນັກກິ​ລາຂີ່​ແປ້ນ​ເທິງ​ຫິ​ມະຫຼື snowboarder ໃນ​ກິ​ລາໂອລິມປິກ, ຊໂ​ລ ກິມ (Chloe Kim) ໄດ້ ເປັນ​ຈຸດ​ພາດ​ຫົວ​ເລື້ອງໃນຈຳ​ນວນລາຍຊື່ຂອງພວກ​ທີ່​ມີຊື່ສຽງທີ່​ມາ​ຈາກ​ດ້ານການເມືອງ, ທຸລະກິດ, ກິລາ ແລະການບັນເທີງ ທີ່ເຮັດ​ໃຫ້​ດຶງດູດຄວາມ​ສົນ​ໃຈ ຕໍ່​ງານ​ລ້ຽງອາຫານຄ່ໍາແບບ​ທາງ​ການ ທີ່ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບ​ເດັນ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດ ຂຶ້ນໃນວັນພຸດວານນີ້ ສໍາລັບປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້, ທ່ານ​ຢູນ ຊຸກ ຢອ​ລ, ອີງ​ຕາມ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ເອ​ພີ (AP).

ນາງ​ລີ ຊາ​ລອງ​ກາ (Lea Salonga) ຂອງວົງ​ການ​ບັນ​ເທີງ​ໂບ​ຣດ​ເວ (Broadway) ຊຶ່ງ​ເປັນນຶ່ງໃນນັກບັນເທີງກາງຄືນ, ໄດ້ສາລະພາບ ໃນຂະນະ ທີ່ນາງມາຮອດວ່າ ນາງຮູ້​ສຶກ "ຕື່ນເຕັ້ນ​ໃນໃຈ" ກັບປະສົບການ ທັງຫມົດ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ "ມັນມີຄວາມຮູ້ສຶກຄືກັນກັບໄດ້ຢູ່ໃນນິທານ." ສ່ວນ​ນາງ​ກິມນັ້ນທີ່ໃສ່​ຊຸດບໍ່​ສະ​ດຸດຕາແບບຄລາສຊິກ ໃນຂະນະທີ່ນາງຍ່າງເຂົ້າ ໄປໃນ ບອກນັກຂ່າວ, "ຂ້ອຍໄດ້ຍິນວ່າອາຫານຈະແຊບຫຼາຍ." ນາງ​ໂຈ​ລີ ນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ສົນໃຈທີ່ຈະສົນທະນາກັບ​ໃຜໃນຂະນະທີ່ນາງມາຮອດ ໂດຍໃສ່ເສື້ອໃຫຍ່ແຊ​ແນລ (Chanel) ແລະຊຸດສີຄີມ, ແຕ່ຜູ້ທີ່​ມາ​ນຳນາງ, ທ້າວ​ແມັດ​ດອກ​ສ໌ (Maddox) ລູກຊາຍອາຍຸ 21 ປີຂອງນາງ ຢ່າງຫນ້ອຍ ກໍໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນວ່າສິ່ງທີ່ລາວມັກທີ່ສຸດກ່ຽວກັບໂຊລແມ່ນ "ຄົນ."

ຈຳ​ນວນນັກການເມືອງທີ່ບໍ່​ຫລາຍ​ກໍນອນ​ຢູ່ໃນລາຍຊື່ ແຂກເຊັ່ນກັນ, ແລະສ່ວນ ຫຼາຍແມ່ນ​ເລືອກ​ເອົາ​ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່ສິ່ງ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສື່​ໃຫ້​ຮູ້ກ່ຽວ​ກັບສິ່ງ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ເຮັດ, ເລືອກ​ເອົາໃນຫຼາຍຫົວ​ຂໍ້, ສະມາຊິກສະພາສູງແທມ​ມີ ດັກ​ເຫວີດ (Tammy Duckworth), ຈາກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣດ​ລັດ​ອີ​ລີ​ນອຍ, ຮັບ​ຜິດ​ຊອບກ່ຽວກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການຫຼຸດຜ່ອນຫນີ້ສິນແລະງົບປະມານ. ທ່ານນາງຈູ​ດີ ຊູ (Judy Chu), ຈາກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣດ​ລັດຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ, ສົນທະ ນາກ່ຽວກັບສິດທິໃນການເອົາລູກອອກ ຫລື​ແທ້ງ​ລູກ. ອະດີດລັດຖະມົນຕີກະ​ຊວງການຄ້າ ທ່ານ​ນາງ​ເພນ​ນີ ພ​ຣີ​ສ​ເຄີ (Penny Pritzker), ຜູ້ໃຫ້ທຶນສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ໃຫຍ່​ແກ່​ພັກເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດຈາກລັດອີ​ລີ​ນອຍ ໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບແຜນ ການສໍາລັບກອງປະຊຸມພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດໃນນະ​ຄອນ​ຊີ​ຄາ​ໂກໃນປີ 2024, ສັນຍາວ່າ "ແນ່ນອນ" ມັນຈະເປັນໄປດ້ວຍດີ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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