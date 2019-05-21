ປະທານາທິບໍດີ ໂຈໂກ ວີໂດໂດ (Joko Widodo) ຂອງອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນ ສຽງ 55.5 ເປີເຊັນ ຂອງຄະແນນທັງໝົດ, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ທ່ານ ວີໂດໂດ (Widodo) ຊຶ່ງມີຊື່ນ້ອຍທີ່ຄົນມັກເອີ້ນກັນທົ່ວໄປວ່າ “ໂຈໂກວີ” ("Jokowi") ນັ້ນໄດ້ຊະນະອະດີດນາຍພົນກອງທັບບົກ ປຣາໂບໂວ ຊູບຽນໂຕ (Prabowo Subianto) ທີ່ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງ 44.5 ເປີເຊັນນັ້ນ.
ທ່ານນາງເອວີ ໂນວີດາ ມານິກຄ໌ (Evi Novida Ginting Manik) ຈາກກຳມາທິການ ການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ ຫລື KPU ກ່າວວ່າ "ຈຳນວນຂອງບັດລົງຄະແນນສຽງທີ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງຜູ້ທີ 1, ທ່ານ ໂຈໂກວີ-ມາຣັຟ ອາມິນ (Jokowi-Ma'ruf Amin) ແມ່ນ 85,607,362 ສຽງ. ຈຳນວນຂອງບັດລົງຄະນແນນສຽງທີ່ຖືກຕ້ອງ ສຳລັບຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງຜູ້ທີ 2, ທ່ານ ປຣາໂບໂວ ຊູບຽນໂຕ-ແຊນເດຍກາ ຢູໂນ (Prabowo Subianto-Sandiaga Uno) ແມ່ນ 68,650,239 ສຽງ."
ການປະກາດດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນ 1 ຊົ່ວໂມງພາຍຫລັງທີ່ກຳມາທິການການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ ຫລື KPU ໄດ້ສິ້ນສຸດການສະຫລຸບການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດທີ່ດຳເນີນໄປພ້ອມໆກັນເປັນເທື່ອທຳອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ປະເທດໄດ້ເລີ້ມມີການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີແບບມີປະຊາທິປະໄຕໃນປີ 2004 ເປັນຕົ້ນມາ. ມີຜູ້ປ່ອນບັດປະມານ 193 ລ້ານຄົນໄປປ່ອນບັດຢູ່ຕາມໜ່ວຍປ່ອນບັດ ຫລາຍກວ່າ 810,000 ແຫ່ງໃນວັນທີ 17 ເມສາຜ່ານມານັ້ນ.
ທ່ານ ວີໂດໂດ (Widodo) ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງຢູ່ໃນ 21 ແຂວງ. ສ່ວນທ່ານ ຊູບຽນໂຕ (Subianto), ທີ່ໄດ້ລົງສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ 4 ເທື່ອແລ້ວ ໂດຍມີການພົວພັນກັບພວກມີອຳນາດທາງການເມືອງແບບດັັ້ງເດີມສູງ ແລະເປັນພວກນັບຖືສາດສະໜາອິສລາມຫົວຮຸນແຮງນັ້ນ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງຢູ່ໃນ 13 ແຂວງ.
ບໍ່ໄດ້ມີຄຳເຫັນແບບເປັນທາງການຈາກຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ວີໂດໂດ (Widodo) ແຕ່ຢ່າງໃດ ພາຍຫລັງທີ່ມີການປະກາດນັ້ນແລ້ວ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ໃນເດືອນນີ້, ພວກສະໜັບສະໜຸນທ່ານ ຊູບຽນໂຕ ໄດ້ເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບຄວາມຜິດໃນການລົງຄະແນນສຽງ 13,000 ຄະແນນ. ແຕ່ວ່າ ຜູ້ສັງເກດການສາກົນ ໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 17 ເມສາຜ່ານມາວ່າ ການເລືອກຕັ້ງດຳເນີນໄປຢ່າງເສລີ ແລະຍຸຕິທຳ.
ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳນະຄອນຈາກາຕາ ໄດ້ອອກຄຳເຕືອນໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນ ຢູ່ໃນອິນໂດເນເຊຍ, ໂດຍອ້າງເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ອາດຈະມີການປະທ້ວງເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອມີການປະກາດຜົນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ແລະສະມາຊິກສະພາຂອງອິນໂດເນເຊຍຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍ KPU ແລ້ວ.
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