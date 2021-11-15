ນາຍົກ ບໍຣິສ ຈອນສັນ ກ່າວວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ COP26 'ເປັນຄວາມຕາຍສຳລັບພະລັງງານຖ່ານຫີນ'

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ທ່ານບໍຣິສ ຈອນສັນ ໄດ້ຍົກຍ້ອງຂໍ້ຕົກລົງ ໂດຍເກືອບ 200 ປະເທດ ທີ່ຈະຊຸກຍູ້ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍສະແດງຄວາມຜິດຫວັງ ຕໍ່ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບໃນກອງປະຊຸມສະພາບອາກາດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດທີ່ບໍ່ເຂັ້ມແຂງ.
“ພວກເຮົາສາມາດວິ້ງເຕັ້ນ ພວກເຮົາສາມາດຊັກຊວນ ພວກເຮົາສາມາດຊຸກຍູ້ ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດບັງຄັບໃຫ້ປະເທດອະທິປະໄຕໃດໆໃຫ້ເຮັດສິ່ງທີ່ພວກເຂົາບໍ່ປະສົງຢາກເຮັດ” ທ່ານຈອນສັນ ໄດ້ກ່າວໄປຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ໃນທີ່ສຸດແລ້ວມັນເປັນການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ແລະພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມນັ້ນ.”
ທ່ານຈອນສັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ບັນລຸໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ໄລຍະສອງສັບປະດາ ຢູ່ໃນນະຄອນແກລສໂກນັ້ນ “ເປັນປະຫວັດການຢ່າງແທ້ຈິງ” ແລະເປັນໂຕແທນໃຫ້ແກ່ “ຄວາມຕາຍສຳລັບພະລັງງານຖ່ານຫີນ” ໂດຍການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະຍຸຕິການນຳໃຊ້ຖ່ານຫີນ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ເຖິງແມ່ນຈະບໍ່ເຫັນພ້ອມນຳກ່ຽວກັບຂອບເຂດແລະຄວາມຮີບດ່ວນຂອງການດຳເນີນການທັງຫຼາຍເພື່ອພະຍາຍາມທີ່ຈຳກັດພາວະໂລກຮ້ອນໃນບໍ່ເທົ່າໃດທົດສະວັດທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ “ໂລກແມ່ນປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ວ່າ ກຳລັງມຸ້ງໜ້າໄປໃນທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ.”
ທ່ານນາງປາທຣິເຊຍ ແອສປີໂນສາ ເລຂາທິການດ້ານສະພາບອາກາດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວເອພີ ວ່າ ການແກ້ໄຂຄວາມທ້າທ້າຍເຊັ່ນວ່າ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ພາຍໃນກອງປະ ຊຸມດຽວ ແຕ່ວ່າ ກອງປະຊຸມທີ່ແກລສໂກ ໄດ້ບັນລຸ “ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບໃນທາງບວກຫຼາຍ ໃນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ວ່າ ມັນໃຫ້ການຊີ້ນຳທີ່ຊັດເຈນແກ່ພວກເຮົາກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃນບໍ່ເທົ່າປີຈະມາເຖິງນີ້.”
ທ່ານນາງແອສປີໂນສາ ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄຶດວ່າ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກຳ ລັງເຫັນຢູ່ໃນບົດຄວາມແມ່ນວ່າ ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ພວກເຮົາກຳລັງໂອ້ລົມກັນກ່ຽວກັບຖ່ານຫີນແລະການອຸດໜຸນຕ່າງໆແກ່ເຊື້ອໄຟຈາກຊາກສັດດຶກດຳບັນແລະພືດ ໃນສະພາບການຂອງຂະບວນການຂອງພວກເຮົາ ທີ່ມີຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄຶດວ່າ ອັນນັ້ນເປັນບາດກ້າວໄປໜ້າທີ່ດີ.”
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