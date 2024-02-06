ພວກຄົນງານຈີນເລີ້ມຂຶ້ນລົດໄຟກັບບ້ານໃນວັນຈັນວານນີ້ເພື່ອສະຫຼອງວັນພັກປີໃໝ່ທາງຈັນທະຄະຕິ ຫຼືກຸດຈີນ ດ້ວຍຄວາມກັງວົນໃຈ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແລະສະພາບເສດຖະກິດທີ່ບໍ່ຄ່ອຍຄ່ອງຕົວ ຊຶ່ງເປັນເງົາບົດບັງການກະກຽມ ໃນການເຕົ້າໂຮມພົບພໍ້ຂອງຄອບຄົວ ທີ່ມີການຄອງຄອຍຖ້າມາດົນນານແລ້ວນັ້ນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ຜູ້ຄົນແມ່ນຄາດກັນວ່າ ຈະພາກັນເດີນທາງ ຫຼາຍເປັນປະຫວັດການ 9 ຕື້ຖ້ຽວ ທັງກ່ອນແລະຫຼັງວັນທີ 10 ຫາ 17 ວັນພັກກຸມພາ ຊຶ່ງຕາມປົກກະຕິແລ້ວເປັນວັນສະເຫຼີມສະຫຼອງແລະພັກຜ່ອນ.
ແຕ່ໃນປີນີ້ ຫຼາຍໆຄົນກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມເປັນຫ່ວງກັງວົນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າອາດຈະໄດ້ພົບພໍ້ ໃນເວລາ ຫຼືແມ່ນກະທັງພວກນາຍຈ້າງຮ້ອງເຂົາເຈົ້າກັບຄືນມາ.
“ທຸລະກິດບໍ່ຄ່ອຍດີປານໃດ” ທ້າວຫວັງ ຈິນຊູ ກ່າວ ໂດຍປຽບທຽມໃສ່ຮອບປີທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ທີ່ໂຮງງານເຮັດແປງຖູແຂ້ວໄຟຟ້າ ບ່ອນທີ່ລາວເຮັດວຽກຢູ່ນັ້ນ. ການຂາຍໄດ້ຕົກຮວບລົງ 30 ເປີເຊັນ ໃນທຸລະກິດທີ່ສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນເກືອບທັງໝົດໄປຍັງສະຫະລັດແລະຢູໂຣບ.
ທ້າວຫວັງ ອາຍຸ 42 ປີ ກ່າວກ່ອນຂຶ້ນລົດໄຟທີ່ນະຄອນຊຽງໄຮ້ເພື່ອເດີນທາງກັບຄືນໄປບ້ານທີ່ແຂວງເຫໜານໃນພາກກາງຂອງຈີນ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າ ໃນທຸກມື້ນີ້ ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ກວ່າໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ....ຂ້ອຍຄິດວ່າໃນປີ 2024 ນີ້ ແຮງຊິຫຍຸ້ງຍາກກວ່າເກົ່າ.”
ໂຮງງານຫຼາຍໆແຫ່ງໃນຈີນ ໄດ້ອັດປະຕູລົງ ຍ້ອນສົງຄາມລາຄາທີ່ບໍ່ເຄີຍຢຸດຢັ້ງ ຂອງທຸລະກິດຕ່າງໆທີ່ພວມຫຼຸດນ້ອຍຖອຍລົງ ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາດອກເບ້ຍພວມຖີບໂຕສູງຂຶ້ນ ແລະລັດທິກີດກັນສິນຄ້າຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດໄດ້ກົດດັນຕໍ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສິນຄ້າຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
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