ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານຈິມ ແມັຕຕິສ ຈະຕັດກໍາລັງທະຫານສະຫະລັດ ຫຼາຍ
ຮ້ອຍຄົນ ຈາກອາຟຣິກາ ເພື່ອວ່າທ່ານຈະໃຊ້ຊັບພະຍາກອນເຫລົ່ານັ້ນ ໃນບັນຫາຂັດ
ແຍ້ງ ທີ່ອາດມີຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ກັບຣັດເຊຍ ແລະຈີນ.
ໂຄສົກຍິງທຳນຽບຫ້າແຈ ຜູ້ບັນຊາການກອງທັບເຮືອ ທ່ານນາງແຄນດິສ ແທຣຕຈ໌ ກ່າວ
ຕໍ່ ວີໂອເອວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ວ່ານີ້ ຈະຕັດກອງກຳລັງຕໍ່ຕ້ານພວກກໍ່ການຮ້າຍປະ
ມານ 700 ຄົນ ແລະຄວາມສາມາດເຂົາເຈົ້າຈາກເຂດອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ. ນັ້ນແມ່ນ
ປະມານ 10 ເປີເຊັນ ຂອງການມີໜ້າຂອງກຳລັງສະຫະລັດ ໃນທະວີບອາຟຣິກາ.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ “ການປະຕິບັດງານຢູ່ໃນລີເບຍ ໂຊມາເລຍ ແລະຈີບູຕີ ຍັງຈະມີການ
ຮັກສາໄວ້ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ບໍ່ປ່ຽນແປງ.”
ຍຸດທະສາດປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດໃໝ່ຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ ຫຼື NDS ເນັ້ນຢ້ຳເຖິງການ
ແຂ່ງຂັນໃນການຕໍ່ຕ້ານພວກກໍ່ການຮ້າຍ.
ເວລາຖາມວ່າ ການຫລຸດກຳລັງໄດ້ເປັນຜົນມາຈາກການໂຈມຕີ ໃນເດືອນຕຸລາ ປີ
2017 ຢູ່ປະເທດໄນເຈີ ທີ່ໄດ້ສັງຫານທະຫານສະຫະລັດສີ່ຄົນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານຄົນ
ນຶ່ງກ່າວວ່າ ເຫດຮ້າຍດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ມີບົດບາດຢູ່ໃນການຕັດສິນໃຈນີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ “ການສົນທະນາກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວນີ້ ແມ່ນມີມາແລ້ວກ່ອນ
ເກີດເຫດຮ້າຍດັ່ງກ່າວ.”
ທ່ານນາງແທຣຕຈ໌ ກ່າວວ່າ “ການປັບການຮັບມື” ຂອງກອງທັບ ຕໍ່ເຂດອາຟຣິກາຕາ
ເວັນຕົກ ຈະເນັ້ນໜັກໜ້ອຍລົງ ໃສ່ການໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານ
ກົນລະຍຸດ. ແທນທີ່ ສະຫະລັດຈະກາງຕໍ່ຫຼາຍຂຶ້ນນຳຄຳແນະນຳຢູ່ໃນຂົງເຂດ ເພື່ອ
ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະແບ່ງປັນໃນດ້ານສືບລັບ.
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານແມັຕຕິສ ໄດ້ເປີດເຜີຍແຜນຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ ໃນເດືອນມັງກອນ
ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານກ່າວວ່າ ສະຫະລັດໄດ້ສູນເສຍການແຂ່ງຂັນ ກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມ
ກ້າວໜ້າທາງທະຫານ ໃຫ້ແກ່ຈີນ ແລະຣັດເຊຍ.
ທ່ານແມັຕຕິສ ກ່າວວ່າ “ການແຂ່ງຂັນຂອງມະຫາອຳນາດໃຫຍ່ ບໍ່ແມ່ນການກໍ່ການ
ຮ້າຍ ບັດນີ້ແມ່ນຈຸດເພັ່ງເລັງຕົ້ນຕໍ່ ໃນການຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດສະຫະລັດ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ