ທ່ານນາງຈີລ ໄບເດັນ ເດີນທາງໄປເຖິງປະເທດນາມມິີເບຍ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ເພື່ອຢ້ຽມ ຢາມອາຟຣິກາເປັນຄັ້ງທຳອິດ ໃນນາມທີ່ເປັນສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງຂອງສະຫະລັດ.
ທ່ານນາງໄບເດັນ ຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ, ບັນຫາຂອງ ເດັກນ້ອຍ ແລະຄວາມບໍ່ຫມັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານທີ່ໄດ້ທໍາລາຍບາງສ່ວນຂອງ ທະວີບນັ້ນ.
“ການເດີນທາງຂອງ ດຣ. ໄບເດັນ ມີຂຶ້ນບົນພື້ນຖານຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດຜູ້ນຳ ສະຫະລັດ-ອາຟຣິກາ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນປີກາຍນີ້ ແລະເປັນການສະແດງອີກແບບນຶ່ງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງປະທານາທິບໍດີໄບເດັນທີ່ບອກວ່າ ສະຫະລັດແມ່ນມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນໃນການພົວພັນກັບອາຟຣິກກາ ແລະຢູ່ກັບອາຟຣິກາຢ່າງເຕັມສ່ວນ,” ນັ້ນຄື ຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຈູດ ດິເວີມອນທ໌ (Judd Devermont), ຜູ້ອໍານວຍການອະວຸໂສຝ່າຍອາຟຣິກາຢູ່ທີ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານວານນີ້.
ທ່ານ ດິເວີມອນທ໌ (Devermont) ກ່າວຕື່ມວ່າ "ຍຸດທະສາດຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ເຂດ ໃຕ້ທະເລຊາຍຊາຮາຣາ ໃນອາຟຣິກາ ທີ່ພວກເຮົາເປີດເຜີຍອອກມາເມື່ອເດືອນສິງຫາແລ້ວນີ້ ແມ່ນເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນວ່າ ອາຟຣິກາມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍ ຕໍ່ການເຮັດໃຫ້ບູລິມະສິດລະດັບໂລກຂອງພວກເຮົາກ້າວຫນ້າ." ທ່ານເວົ້າອີກວ່າ "ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ພວກເຮົາຢູ່ໃນຊຸມປີຕົ້ນໆ ຂອງທົດສະວັດແຫ່ງການຕັດສິນໃຈເດັດດ່ຽວ ທີ່ຈະກໍານົດກົດເກນຂອງເສັ້ນທາງຂອງບັນຫາທີ່ສໍາຄັນຫລາຍຢ່າງ ນັບແຕ່ດ້ານ ການຄ້າ ແລະເສດຖະກິດ, ໄປຈົນເຖິງຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີແນັດ ແລະເທັກ ໂນໂລຈີ.”
ໂດຍທຳການຢ້ຽມຢາມໃນຄັ້ງນີ້, ທ່ານນາງຈີລ ໄບເດັນ ຍັງໄດ້ກາຍເປັນສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງຂອງສະຫະລັດຜູ້ທຳອິດທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມນາມມີເບຍ ນັບແຕ່ປະເທດທີ່ຢູ່ໃນເຂດອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ແຫ່ງນັ້ນ ໄດ້ຮັບເອກະລາດໃນປີ 1990 ເປັນຕົ້ນມາ.
ນອກເໜືອໄປຈາກການເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍແລ້ວ, ສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງຍັງມີຄວາມສົນໃຈຕໍ່ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານທີ່ຮ້າຍແຮງ ທີ່ພວມເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ໃນເຂດອາຟຣິກາຕາເວັນອອກອີກດ້ວຍ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານນາງໄປຢ້ຽມຢາມເຄັນຢາຢູ່ນັ້ນ.