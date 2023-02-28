ທ່ານນາງ ໄບເດັນ ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈໃສ່ວິກິດການດ້ານຄວາມອຶດຫິວ ແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ

ສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ທຳການຢ້ຽມຢາມລະດັບສູງ ໃນຊຸມຊົນ ນ້ອຍໆຂອງປະເທດເຄັນຢາ ເພື່ອດຶງດູດຄວາມສົນໃຈໃສ່ໄພແຫ້ງແລ້ງຮຸນແຮງ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນມາດົນນານ ຢູ່ໃນຂົງເຂດອາຟຣິກາຕາເວັນອອກ ແລະໄດ້ພາໃຫ້ເກີດວິກິດການຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.
ສະຫະລັດ ໄດ້ມອບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາໃຫ້ແກ່ ອາຟຣິກາ ຕາເວັນອອກ ລຸນຫຼັງທີ່ບໍ່ມີຝົນຕົກມາເປັນເວລາຍາວນານສາມປີຕິດຕໍ່ກັນ, ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມອຶດຢາກແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນແຜ່ລາມແຕ່ປະເທດໂຊມາເລຍ ໄປຈົນເຖິງໝູ່ບ້ານມາຊາຍ (Maasai) ທີ່ແຫ້ງແລ້ງທີ່ສຸດ ແຫ່ງນີ້, ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງໄນໂຣບີ ຂອງປະເທດເຄັນຢາພຽງແຕ່ສາມຊົ່ວໂມງເທົ່ານັ້ນ.
ຫົວໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ປະຈໍາຢູ່ເຄັນຢາ ບອກກັບ VOA ວ່າ ປະຊາຊົນ 6 ລ້ານຄົນກໍາລັງຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ອຶດຫິວ ແລະສະຖານະການດັ່ງກ່າວຍິ່ງເພີ້ມທະວີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກວິກິດການການສະໜອງອາຫານ ພົບກັບຄວາມຂັດແຍ້ງໂດຍສົງຄາມຢູ່ໃນ ຢູເຄຣນ.
ແຕ່, ປະເທດທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ ບໍ່ສາມາດຍ່າງຢູ່ເທິງຖະໜົນແຫ່ງນີ້ພຽງຜູ້ດຽວໄດ້, ທ່ານນາງໄບເດັນ ກ່າວລຸນຫຼັງການຢ້ຽມຢາມໝູ່ບ້ານມາຊາຍຂອງທ່ານນາງ ເຊິ່ງເປັນຂົງເຂດທີ່ກໍາລັງປະສົບກັບຄວາມແຫ້ງແລ້ງຮຸນແຮງທີ່ສຸດ ໃນຮອບເຈັດລຸ້ນອາຍຸຄົນ. ການເດີນທາງດັ່ງກ່າວນີ້ ມີຂຶ້ນໃນຕອນທ້າຍຂອງການຢ້ຽມຢາມປະເທດເຄັນຢາແລະປະເທດນາມມີເບຍໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງອາຟຣິກາ ເປັນເວລາ 5 ມື້ ຂອງທ່ານນາງ.