ຊາວຢິວ ພາກັນຈູດທູບທຽນ ແລະກິນຂະໜົມແພນເຄັກແບບດັ້ງເດີມ ທີ່ເຮັດດ້ວຍມັນ
ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າພາກັນສະຫຼອງບຸນ Hanukkah ຢູ່ນັ້ນ.
ເທດສະການບຸນໄຟ ທີ່ທຳການສະຫຼອງກັນເປັນເວລາ 8 ມື້ນັ້ນ ເປັນຂີດໝາຍຂອງ
ການໄປສັກກາລະບູຊາໂບດໃນນະຄອນເຈຣູສເລັມ ເມື່ອສັດຕະວັດທີ 2 ກ່ອນສາສະໜາ
ຄຣິດ ຫຼື BC ຫຼັງຈາກທີ່ທະຫານຊາວຢິວ ໄດ້ຊະນະສັດຕູ ຂອງຊາວຊີເຣຍ ແລະຊາວກຣິກ
ທີ່ປົກຄອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນ.
ໃນທຸກໆຄ່ຳຄືນ ໃນຮອບ 8 ມື້ຂ້າງໜ້າ ທຽນໄຂ ອີກຊຸດນຶ່ງ ກໍຈະໄດ້ຖືກຈູດຂຶ້ນ ເປັນສັນຍາ
ລັກ ຂອງສິ່ງມະຫັດສະຈັນ ຂອງນໍ້າມັນທີ່ໜ້ອຍໆ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມັນເຜົາໄໝ້ ໃນໂບດ
ສຳລັບ 8 ມື້ ຂ້າງໜ້າ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມອອກໄປວ່າ ທ່ານແລະ
ສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງທ່ານນາງ ມີລາເນຍ ໄດ້ສົ່ງ “ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ອົບອຸ່ນໄປຍັງພໍ່ແມ່
ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຊາວຢິວທັງຫຼາຍ.”
“ໃນອີກຫຼາຍໆມື້ຕໍ່ໜ້າ ອາດເປັນຄວາມອົບອຸ່ນ ຂອງທຽນແຕ່ລະເຫຼັ້ມ ໃນເຊີງທຽນ
ມີໂນຣາ ເພື່ອຊ່ອຍເຕີມເຕັມບ້ານແລະຫົວໃຈ ດ້ວຍຄວາມຮັກແລະຄວາມສຸກ,”
ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວໄປ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ກ່າວເຖິງ ເຫດຮ້າຍທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໂບດ ທີ່ນະຄອນພິສເບີກ
ໃນເດືອນຕຸລາຜ່ານມານີ້ ວ່າແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງຄວາມຮຸນແຮງ ແລະຄວາມກຽດຊັງ
ທີ່ຊາວຢິວ ຍັງປະເຊີນຢູ່.
ການຈູດທຽນມີໂນຣາ ຍັງຈະມີຂຶ້ນ ໃນຕົ້ນໄມ້ຊີວິດໃນໂບດ ໃນຄືນວັນອາທິດ
ຊຶ່ງເປັນການລະນຶກເຖິງແລະໄວ້ອາໄລ ໃຫ້ແກ່ພວກເຄາະຮ້າຍ 11 ຄົນ.
ປະທານາທິບໍດີ ເຢຍຣະມັນ ທ່ານ ແຝຣງຄ໌ ສໄຕມີເອ ໄດ້ຈຈູດທຽນ 10 ແມັດ ໃນເຊີງ
ທຽນອັນສູງ ຂ້າງໜ້າ ຂອງ ກຳແພງ ບຣັງແດງເບີຣ໌ກ ຂອງເບີລິນ ຊຶ່ງແມ່ນເຊີງທຽນ
ຢູໂຣບ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ.
ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບຫຼາຍໆປີ, ຊາວຢິວ ໃນຄາຊັກສຖານ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຈູດທຽນ
ໃນເຊີງທຽນມີໂນຣາ ຂ້າງນອກປິຣາມິຕ ຂອງສັນຕິພາບ ແລະການໂຮມຕົວ ໃນເມືອງ
ຫຼວງ ອາຊຕານາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ