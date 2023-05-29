ຜູ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານຊາວຢິວ ໄດ້ສ້າງໂຮງຮຽນສາສະໜາຂຶ້ນ ຢູ່ໃນຂົງເຂດອົບພະຍົບ ເວສ ແບັງ ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ ລຸນຫຼັງອິສຣາແອລຍົກເລີກຂໍ້ຫ້າມ

ຊາວຢິວຜູ້ມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນຂົງເຂດ ເວສ ແບັງ (West Bank) ທີ່ຖືກຢຶດ ຄອງໄດ້ພາກັນສ້າງໂຮງຮຽນສອນສາສະໜາໃນຂົງເຂດຖິ່ນຖານຫ່າງໄກທີ່ຖືກມ້າງຖອນ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP.
ການປະກາດໃນວັນຈັນມື້ນີ້ມີຂຶ້ນລຸນຫຼັງລັດຖະບານຝ່າຍຂວາຈັດໃນເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຍົກເລີກລັດຖະທໍາມະນູນປີ 2005 ທີ່ໄດ້ມ້າງຖອນຖິ່ນຖານ 4 ແຫ່ງ ໃນຂົງ ເຂດ ເວສ ແບັງ ແລະໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຊາວອິສຣາແອລ ກັບຄືນເຂົ້າມາໃນ ບໍລິເວນດັ່ງກ່າວອີກ. ໂຮເມສ (Homesh), ເປັນຖິ່ນຖານທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ, ເຊິ່ງ ເປັນບ່ອນທີ່ໂຮງຮຽນສອນສາສະໜາໄດ້ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນຕອນແລງວັນອາທິດວານນີ້, ກໍເປັນນຶ່ງໃນນັ້ນ.
ປະຊາຄົມສາກົນສ່ວນຫຼາຍພິຈາລະນາວ່າ ການຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຂອງຊາວ ອິສຣາແອລແມ່ນຜິດກົດໝາຍ ແລະເປັນການຂັດຂວາງຕໍ່ການສ້າງ ສັນຕິພາບ ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງກໍາລັງເພີ້ມສູງຂຶ້ນ. ໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ຜູ້ຊາຍຊາວ ປາແລັສໄຕນ໌ຄົນນຶ່ງກໍໄດ້ເສຍຊີວິດເຊັ່ນກັນ ລຸນຫຼັງທີ່ລາວຖືກຍິງ ໂດຍກອງກໍາ ລັງຂອງຊາວອິສຣາແອລ ຢູ່ບໍລິເວນເມືອງເຈນິນ ໃນຂົງເຂດ ເວສ ແບັງ, ອີງ ຕາມການກ່າວຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ການແພດຊາວປາແລັສໄຕນ໌.
ກອງທັບ ຂອງຊາວອິສຣາແອລກ່າວວ່າ ກອງກຳລັງໃນການບຸກຈັບກຸມໄດ້ຖືກຍິງໂຈມຕີຢ່າງໜັກ ແລະ ໄດ້ຍິງຕອບໂຕ້ຄືນ.