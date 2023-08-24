ຫົວໜ້າທະຫານຮັບຈ້າງ ທ່ານ ເຢຟເກນີ ປຣີໂກຊິນ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ນຳພາການກໍ່ກະບົດຕິດອາວຸດໄລຍະສັ້ນຕໍ່ກອງທັບ ຣັດເຊຍ ໃນຕົ້ນປີນີ້, ແມ່ນຢູ່ເທິງເຮືອບິນທີ່ໄດ້ຕົກໃນພາກເໜືອຂອງ ມົສກູ ເມື່ອວັນພຸດວານນີ້, ເຮັດໃຫ້ທັງໝົດ 10 ຄົນຢູ່ເທິງເຮືອບິນເສຍຊີວິດ, ອີງຕາມອົງການການບິນພົນລະເຮືອນຂອງ ຣັດເຊຍ.
ອຸບັດຕິເຫດດັ່ງກ່າວໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສົງໄສໃນທັນທີ ໃນເມື່ອຊະຕາກຳຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດທະຫານເອກະຊົນ ແວກເນີ ໄດ້ເປັນປະເດັນຂອງການຄາດເດົາຢ່າງໜັກນັບຕັ້ງແຕ່ລາວໄດ້ກໍ່ກະບົດ.
ໃນເວລານັ້ນ, ປະທານາທິບໍດີ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ປະນາມການກໍ່ກະບົດດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ປະຕິຍານທີ່ຈະແກ້ແຄ້ນ. ແຕ່ຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ທ່ານ ປຣີໂກຊິນ ໄດ້ຖືກຍົກເລີກບໍ່ດົນຕໍ່ມາ. ຫົວໜ້າກຸ່ມແວກເນີ, ທີ່ກອງທະຫານຂອງລາວແມ່ນກອງກຳລັງຕໍ່ສູ້ທີ່ດີທີ່ສຸດກຸ່ມນຶ່ງສຳລັບ ຣັດເຊຍ ໃນ ຢູເຄຣນ ນັ້ນ, ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຖອຍໄປຢູ່ໃນ ເບລາຣຸສ, ໃນຂະນະດຽວກັນທ່ານໄດ້ໄປປາກົດຕົວຢູ່ໃນ ຣັດເຊຍ ບາງຄັ້ງບາງຄາວ.
ອຸບັດຕິເຫດນັ້ນຍັງໄດ້ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກສື່ມວນຊົນ ຣັດເຊຍ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ນາຍພົນລະດັບສູງທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບທ່ານ ປຣີໂກຊິນ ຖືກປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງຜູ້ບັນຊາການກອງທັບອາກາດຂອງລາວ.
ເຮືອບິນທີ່ນຳພາຄົນຂັບສາມຄົນ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານເຈັດຄົນທີ່ໄດ້ເດີນທາງຈາກ ມົສກູ ໄປ ເຊັນປີເຕີສເບີກ ໄດ້ຕົກລົງເກືອບ 300 ກິໂລແມັດທາງພາກເໜືອຂອງນະຄອນຫຼວງ, ອີງຕາມບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໆອ້າງອີງອົງການຂ່າວ Tass ຂອງລັດຖະບານ ຣັດເຊຍ.
ອົງການການບິນພົນລະເຮືອນ ຣັດເຊຍ, ໂຣຊາວຽດເຊຍ (Rosaviatsia), ໄດ້ລາຍງານຢ່າງວ່ອງໄວວ່າ ລາວມີລາຍຊື່ຜູ້ເດີນທາງຢູ່ໃນເຮືອບິນດັ່ງກ່າວ ແລະ ຕໍ່ມາໄດ້ກ່າວວ່າລາວຢູ່ເທິງເຮືອບິນລຳນັ້ນຢ່າງແນ່ນອນ, ອີງຕາມສາຍການບິນ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານ ວລາດິເມຍ ໂຣກອຟ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ໆຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍ ຣັດເຊຍ ໃນພາກພື້ນ ຊາໂປຣິສເຊຍ ທີ່ຖືກຄວບຄຸມສ່ວນນຶ່ງໃນ ຢູເຄຣນ, ໄດ້ກ່າວວ່າ ລາວໄດ້ລົມກັບພວກຜູ້ບັນຊາການຂອງກຸ່ມ ແວກເນີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຢືນຢັນເຊັ່ນກັນວ່າທ່ານ ປຣີໂກຊິນ ແມ່ນຢູ່ເທິງເຮືອບິນ, ພ້ອມກັບທ່ານ ດິມິທຣີ ອັດກິນ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ເອີ້ນຊື່ ແວກເນີ ໃຫ້ກາຍເປັນຊື່ຂອງບໍລິສັດ.
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຂໍ້ເທັດຈິງວ່າເກີດຫຍັງຂຶ້ນ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ປະຫຼາດໃຈ.”