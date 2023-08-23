ເຮືອບິນອາຍພົ່ນທຸລະກິດລຳນຶ່ງ ທີ່ເດີນທາງແຕ່ມົສກູໄປເຊນປີເຕີສ໌ເບີກ ໄດ້ປະສົບອຸບັດຕິເຫດຕົກ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ເຮັດໃຫ້ 10 ຄົນທີ່ຢູ່ເທິງເຮືອບິນ ເສຍຊີວິດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບມືກັບເຫດການສຸກເສີນຂອງຣັດເຊຍກ່າວ. ຫົວໜ້າກຸ່ມທະຫານຮັບຈ້າງແວັກເນີ້ ເຢັບເກນີ ປຣີໂກຊີນ ກໍມີຊື່ຢູ່ໃນບັນຊີຜູ້ໂດຍສານ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງໃນທັນທີເທື່ອວ່າ ຜູ້ກ່ຽວຢູ່ເທິງເຮືອບິນຫຼືບໍ່ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ລາຍງານຂ່າວທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນແຈ້ງວ່າ ເຮືອບິນອາຍພົ່ນລຳນີ້ເປັນ ຂອງທ່ານປຣີໂກຊິນ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງກຸ່ມທະຫານຮັບຈ້າງເອກກະຊົນແວັກເນີ້.
ຫົວໜ້າຄຸ້ມຄອງການບິນພົນລະເຮືອນຂອງຣັດເຊຍ ທ່ານໂຣຊາວີອັດເຊຍ ກ່າວວ່າ ທ່ານ ປຣີໂກຊິນມີຊື່ຢູ່ໃນບັນຊີຜູ້ໂດຍສານ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງໃນທັນທີເທື່ອວ່າ ຜູ້ກ່ຽວຢູ່ເທິງຖ້ຽວບິນນີ້ຫຼືບໍ່.
ອົງການຂ່າວ Tass ສື່ມວນຊົນຂອງທາງການຣັດເຊຍ ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ສຸກເສີນທີ່ກ່າວວ່າ ເຮືອບິນລຳນີ້ ມີນັກບິນ 3 ຄົນ ແລະຜູ້ໂດຍສານ 7 ຄົນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ຕົນພວມທຳການສືບສວນກ່ຽວກັບອຸບັດຕິເຫດ ຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນໃນເຂດ Tver 100 ກວ່າກິໂລແມັດ ຢູ່ທາງເໜືອ ຂອງມົສກູ.