ເຈົ້າໜ້າທີ່ເລີ້ມທຳການສືບສວນຢ່າງເປັນທາງການເພື່ອຢາກຮູ້ສາເຫດໃນການຕຳກັນລະຫວາງເຮືອບິນໂດຍສານອາຍພົ່ນ ກັບເຮືອບິນໜ່ວຍຍາມຝັ່ງ ຢູ່ທາງແລ່ນຂອງສະໜາມບິນຮາເນດະ ໃນນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານຫ້າຄົນຂອງເຮືອບິນໜ່ວຍຍາມຝັ່ງໄດ້ເສຍຊີວິດ.
ເຮືອບິນ A-350 ຂອງສາຍການບິນ Japan Airlines ຫາກໍເດີນທາງໄປເຖິງ ຫຼັງຈາກໄດ້ເດີນທາງມາແຕ່ເກາະຮອກໄກໂດ ໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ໂດຍສານແລະພະນັກງານປະຈຳເຮືອບິນ 379 ຄົນ.
ວີດີໂອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ແປວໄຟໄດ້ລຸກໄໝ້ຢູ່ທາງຂ້າງຂອງເຮືອບິນຂະນະທີ່ພວມລົງຈອດຢູ່ທາງແລ່ນ. ເຮືອບິນ ຊຶ່ງໃນທີ່ສຸດແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍແປວໄຟຂະນະທີ່ໄດ້ຢຸດຈອດ ແລະມີແປວໄຟ ພຸ່ງອອກມາຈາກປ່ອງຢ້ຽມ ແລະລຳໂຕຂອງເຮືອບິນໃນຂະນະທີ່ພວກດັບເພີງພວກຕໍ່ສູ້ກັບແປວໄຟທີ່ລຸກໄໝ້.
ຜູ້ໂດຍສານ ແລະພະນັກງານທັງໝົດຂອງເຮືອບິນ ສາມາດຫຼົບໜີອອກມາຈາກເຮືອບິນໄດ້ກ່ອນທີ່ເຮືອບິນລຳດັ່ງກ່າວຈະຖືກທຳລາຍ. ວີດີໂອທີ່ຖ່າຍຈາກໂທລະສັບມືຖືຂອງຜູ້ໂດຍສານ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໄຟໄດ້ລຸກໄໝ້ຢູ່ກ້ອງປີກຂອງເຮືອບິນ ຂະນະທີ່ຜູ້ໂດຍສານ ພະຍາຍາມຫຼົບໜີອອກມາ ຊຶ່ງໃນເວລານັ້ນ ບ່ອນນັ່ງເຕັມໄປດ້ວຍຄວັນ.
ນັກບິນຂອງເຮືອບິນສອງເຄື່ອງຈັກຂອງໜ່ວຍຍາມຝັ່ງ ທີ່ສ້າງໂດຍບໍລິສັດເຮັດເຮືອບິນ ຮາວີແລນ ການາດາ (Haviland Canada) ແມ່ນພະນັກງານພຽງຄົນດຽວທີ່ສາມາດລອດຊີວິດມາໄດ້. ເຮືອບິນລຳນີ້ ພວມຈະອອກເດີນທາງໄປຍັງເຂດແຄມຝັ່ງຕາເວັນຕົກ ເພື່ອນຳເຄື່ອງບັນເທົາສຸກເສີນໄປຊ່ວຍພວກປະສົບໄພແຜ່ນດິນໄຫວຮ້າຍແຮງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນມື້ວັນຈັນແລ້ວ.