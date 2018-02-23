ດິນເຈື່ອນ ຢູ່ອິນໂດເນເຊຍ ເຮັດໃຫ້ ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ຄົນ ເສຍຊີວິດ

ພວກກູ້ໄພຍັງສືບຕໍ່ຊອກຄົ້ນຫາໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ບັນດາຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ທີ່ຖືກຖົມຢູ່ກ້ອງຂີ້
ຕົມ ທີ່ເກີດຈາກດິນເຈື່ອນຢູ່ເກາະຈາວາ ຂອງອິນໂດເນເຊຍ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີ
ວິດຢ່າງໜ້ອຍຫ້າຄົນ.
ພວກທະຫານແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫລວດທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກຊາວບ້ານໃນ
ການຊອກຫາຜູ້ລອດຊີວິດມາໄດ້ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືໃນການເຮັດນາແລະມືເປົ່າເພື່ອຂຸດ
ຄົ້ນຕາມກອງຂີ້ຕົມ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ສຳລັບພວກກູ້ໄພຈະໃຊ້ອຸບປະກອນໜັກ.
ຫລັງຈາກໄດ້ເກີດຝົນຕົກໜັກມາຫລາຍມື້ ດິນກໍໄດ້ເຈື່ອນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ຢູ່ໃນ
ເຂດເບຣບິສ ໃນພາກກາງຂອງເກາະຈາວາ ໃນຂະນະທີ່ພວກຊາວນາ ພາກັນເຮັດ
ວຽກ ຢູ່ໃນທົ່ງນາຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ອົງການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ກ່າວວ່າ ມີ 18 ຄົນຍັງຫາຍສາບສູນ ອີງຕາມລາຍ
ງານຈາກປະຊາຊົນໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນ.
ປະມານ 14 ຄົນ ກຳລັງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງ ໄພພິ
ບັດກຳລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຄົນຍົກຍ້າຍອອກໄປໄກໆຈາກຂົງເຂດເພາະວ່າມີຄວາມສ່ຽງ
ຕໍ່ການເກີດດິນເຈື່ອນອີກ.
ດິນເຈື່ອນ ມັກເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນອິນໂດເນເຊຍ ໂດຍສະເພາະໃນຍາມລະດູຝົນລະຫວ່າງ
ເດືອນຕຸລາ ຫາເດືອນເມສາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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