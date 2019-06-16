ນັບເປັນເທື່ອທຳອິດ ທີ່ກຳປັ່ນລົບຈາກກອງທັບເຮືອຍີ່ປຸ່ນ ຈະເຂົ້າຮ່ວມການຊ້ອມລົບທາງທະຫານ ຢູ່ໃນເຂດນ່ານນ້ຳຂອງອອສເຕຣເລຍ. ພວກນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ມັນເປັນຮ່ອງຮອຍຂອງການຮ່ວມມືກັນເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນສາຍພົວພັນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ລະຫວ່າງບັນດາປະເທດພາຄີ ໃນເຂດເອເຊຍປາຊີຟິກ. ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ຖືກຕ້ອງຕິ ຍ້ອນບໍ່ໄດ້ມີການເຕືອນລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບການແວ່ຢ້ຽມຢາມ ທີ່ນະຄອນຊິດນີຂອງກຳປັ່ນ ລົບຈີນ. Phil Mercer ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ຈາກຊິດ ຊຶ່ງໄພສານ ຈະນຳເອົາ ລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທຸກໆສອງປີ ກອງທັບສະຫະລັດ ແລະອອສເຕຣເລຍ ຈະເຂົ້າຮ່ວມການຊ້ອມລົບທາງທະຫານ ທີ່ມີຊື່ວ່າ Talisman Sabre. ການຊ້ອມລົບດັ່ງກ່າວສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນຈະມີຂຶ້ນໃນພາກເໜືອ ແລະພາກຕາເວັນອອກ ຂອງອອສເຕຣເລຍ.
ໃນປີນີ້ ກອງກຳລັງປ້ອງກັນປະເທດຈາກນິວຊີແລນ ການາດາ ແລະອັງກິດຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນການຊ້ອມລົບ. ນັບເປັນເທື່ອທຳອິດ ທີ່ກອງທັບເຮືອຍີປຸ່ນ ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກຊ້ອມດັ່ງກ່າວທີ່ແນໃສ່ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການຮ່ວມມືກັນເພີ້ມຂຶ້ນໃນການປ້ອງກັນປະເທດແລະການຮວມຕົວຂອງກຳລັງພັນທະມິດ.
ອອສເຕຣເລຍ ແລະສະຫະລັດ ມີຂໍ້ຕົກລົງທາງທະຫານ ຢ້ອນຄືນໄປຫາຊຸມປີ 1950 ແລະປະເທດທັງສອງ ພວມຊອກຫາຊ່ອງທາງ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສຳພັນທາງທະຫານເພີ້ມຂຶ້ນ ກັບໂຕກຽວ ຊຶ່ງເປັນສັດຕູຂອງປະເທດທັງສອງ ໃນສະໄໝສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ນັ້ນ.
ດຣ. ຈອນ ລີ (John Lee) ຈາກສູນກາງການສຶກສາຂອງສະຫະລັດ ທີ່ນະຄອນຊິດນີ ກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
“ພວກທ່ານພວມມອງເຫັນວ່າມີການຮ່ວມມືເພີ້ມຂຶ້ນທາງດ້ານຍຸດທະສາດທາງດ້ານ
ທະຫານ ທາງດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ດ້ານສືບລັບ ລະຫວ່າງ ປະເທດເຫຼົ່ານີ້.
ນອກນັ້ນ ພວກທ່ານຍັງສາມາດພະນັນໄດ້ວ່າຈະມີການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນ
ເພີ້ມຂຶ້ນຂອງປະຊາຊົນ ຕໍ່ເຮືອລົບຂອງຍີປຸ່ນ ແລະການຊ້ອມລົບ ກັບກຳປັ່ນລົບຍີ
ປຸ່ນ ເມື່ອປຽບທຽບໃສ່ສະຖານະການ ເວລາກຳປັ່ນລົບ ຂອງກອງທັບປົດປ່ອຍປະ
ຊາຊົນຈີນ ໄດ້ປາກົດຕົວຢ່າງກະທັນຫັນທີ່ນະຄອນຊິດນີ.”
ລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍໄດ້ຖືກຕ້ອງຕິຢ່າງໜັກ ທີ່ບໍ່ໄດ້ປະກາດໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າທີ່ກຳປັ່ນລົບຈີນ 3 ລຳຈະແລ່ນເຂົ້າໄປໃນອ່າວຊິດນີ ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ແບບບໍ່ມີແຜນລ່ວງໜ້າ ເພື່ອຢຸດແວ່ 4 ວັນ.
ພວກນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນ ຈະຕິດຕາມເບິ່ງ ການຊ້ອມລົບ Talis-man Sabre ໃນເດືອນນີ້. ການຝຶກຊ້ອມສ່ວນໃຫຍ່ຊຶ່ງເລີ້ມຂຶ້ນແຕ່ທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ ຫາຕົ້ນເດືອນສິງຫາ ຈະມີຂຶ້ນໃນບໍລິເວນອ່າວ ທີ່ເປັນຫາດ ຫ້ອມລ້ອມດ້ວຍປ່າໄມ້ໃກ້ເກັບເມືອງ Rockhampton ໃນລັດ Queensland ທາງພາກກາງຂອງອອສເຕຣເລຍ.
ການຊ້ອມລົບດັ່ງກ່າວ ຈະມີທະຫານ 25,000 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການຝຶກຊ້ອມ ການປະຕິບັດງານທາງທະເລ ພາກພື້ນດິນ ແລະເທິງອາກາດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອອສເຕຣເລຍກ່າວວ່າ ຄວາມສຳພັນກັບຍີປຸ່ນ ແມ່ນເຕີບໂຕຢ່າງເຕັມທີ່ແລ້ວໃນເອເຊຍ ນັ້ນຄືໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນໃນຄວາມໝາຍໝັ້ນຮ່ວມກັນຕໍ່ປະຊາທິປະໄຕ ສິດທິມະນຸດ ແລະການປົກຄອງດ້ວຍຕົວບົດກົດໝາຍ ຕະຫຼອດທັງຮ່ວມກັນແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງລະຫວ່າງປະເທດນຳດ້ວຍ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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