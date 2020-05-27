ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ເອເຊຍ

ຕຳຫຼວດຍີ່ປຸ່ນ ຈັບກຸມຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ໃນການວາງເພີງ ທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດ ໃນປີ 2019 ໄດ້ແລ້ວ

ພາບຖ່າຍນີ້ໃນວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2019, ສະແດງໃຫ້ເຫັນແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງ ກຳລັງໄຫວ້ ໄວ້ອາໄລແກ່ພວກຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການວາງເພີງ ຢູ່ທີ່ອະນຸສອນສະຖານຊົ່ວຄາວ ໃກ້ຕຶກຂອງບໍລິສັດ Kyoto Animation ຫ້ອງການເລກທີ 1, ຢູ່ດ້ານຫລັງພາບ, ໃນນະຄອນກຽວໂຕ, ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງຍີ່ປຸ່ນ.

ເກືອບຄົບນຶ່ງປີ ຫຼັງຈາກທີ່ 36 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນເຫດການໄຟໄໝ້ຮ້າຍແຮງຢູ່ທີ່ຫ້ອງການແຕ້ມພາບເຄື່ອນໄຫວແຫ່ງນຶ່ງ ຊຶ່ງຕຳຫຼວດຂອງຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຈັບກຸມຊາຍຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຄົນນຶ່ງ ໃນການວາງເພີງ ຢ່າງເປັນທາງການ.

ຕຳຫຼວດນະຄອນກຽວໂຕ ໄດ້ອຸ້ມເອົາຊາຍອາຍຸ 42 ປີ ທີ່ຊື່ວ່າ ຊິນຈິ ອາໂອບາ ຂຶ້ນໃສ່ຕຽງຫາມ ຈາກໂຮງໝໍແຫ່ງນຶ່ງໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ແລະໄດ້ນຳສົ່ງຜູ້ກ່ຽວໄປຍັງກົມຕຳຫຼວດເພື່ອການສອບສວນຕື່ມອີກ ກ່ຽວກັບການວາງເພີງ ແລະຂໍ້ກ່າວຫາຄາດຕະກຳ.

ພວກຄົນທີ່ເຫັນເຫດການ ໄດ້ກ່າວບອກຕຳຫຼວດວ່າ ທ້າວອາໂອບາ ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປຫ້ອງການແຕ້ມພາບເຄື່ອນໄຫວຂອງນະຄອນກຽວໂຕ ລາວໄດ້ລາດນ້ຳມັນໃສ່ພື້ນ ແລ້ວຈູດໄຟເຜົາ ໃນຂະນະທີ່ຮ້ອງອອກໄປວ່າ “ຕາຍສະ!” ອີງຕາມລາຍງານແລ້ວ ລາວໄດ້ວາງເພີງກໍເພາະວ່າ ລາວເຊື່ອວ່າຫ້ອງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ລັກກ່າຍເອົາໜັງສືນິຍາຍຂອງລາວ.

ການໂຈມຕີນັ້ນ ໄດ້ກາຍເປັນອາຊະຍາກຳທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນຍີ່ປຸ່ນໃນຫຼາຍສິບປີຜ່ານມາ ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກແຟນໆກາຕູນພາບເຄື່ອນໄຫວໃນທົ່ວໂລກ ພາກັນຕື່ນຕົກໃຈ. ບໍລິສັດ Kyoto Animation ໄດ້ຜະລິດຮູບເງົາກາຕູນເຄື່ອນໄຫວ ແລະລາຍການຕ່າງໆສຳລັບໂທລະພາບ ຫຼາຍໆເລື້ອງຜ່ານມາ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຈາກບັນດາຜູ້ຊົມຂະໜາດໃຫຍ່ ທັງຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ແລະໃນສາກົນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG