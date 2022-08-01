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ວັນຈັນ, 01 ສິງຫາ 2022
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​ນັກ​ຂ່າວ ຍີ່​ປຸ່ນ ຖືກ​ຄວ​ບ​ຄຸມ​ຕົວ​ໃນ ມຽ​ນ​ມາ

ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຍົກ​ຮູບ​ຂອງ​ນັກ​ຂ່າວ ຍີ່​ປຸ່ນ ທ້າວ ໂຕ​ຣຸ ຄູ​ໂບ​ຕະ, ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ຕົວ​ໃນ ມຽນ​ມາ, 31 ກໍ​ລະ​ກົດ, 2022.

ນັກ​ຂ່າວ​ວິ​ດີ​ໂອ ຍີ່​ປຸ່ນ ຄົນ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ຕົວ​ໂດຍກອງ​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ໃນ ມຽນ​ມາ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ລາຍ​ງານ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ການ​ປົກ​ຄອງລັດ​ຖະ​ບານ​ທະ​ຫານ​ໃນ​ເມືອງ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້.

ທ້າວ ໂຕ​ຣຸ ຄູ​ໂບ​ຕະ, ນັກ​ຖ່າຍ​ທຳ​ສາ​ລະ​ຄະ​ດີ​ທີ່​ມີ​ຫ້ອງ​ການ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ນະ​ຄອນຫຼວງ ໂຕ​ກຽວ, ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ໂດຍ​ຕຳຫຼວດນອກ​ເຄື່ອງ​ແບບ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ກະ​ທັນ​ຫັນ​ໃນ​ນະ​ຄອນ ຢາງ​ກຸ້ງ, ອີງ​ຕາມ​ທ້າວ ຕິບ ໂຟນ, ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ເຍົາ​ວະ​ຊົນ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ຢາງ​ກຸ້ງ, ທີ່​ໄດ້​ຈັດ​ການ​ຊຸມ​ນຸມ​ນັ້ນ. ຄື​ກັບ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວຫຼາຍ​ຄົນ, ລາວ​ໄດ້​ໃຊ້​ຊື່​ປອມ​ສຳ​ລັບ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຕໍ່​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ກອງ​ທັບ.

ກອງ​ທັບ​ບົກ​ຂອງ ມຽນ​ມາ ໄດ້​ຍຶດ​ອຳ​ນາດ​ໃນ​ເດືອນ​ກຸມ​ພາ​ປີ​ກາຍນີ້ ດ້ວຍ​ການ​ຂັບ​ໄລ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທີ່​ຖືກ​ເລືອກ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ອອງ​ ຊານ ຊູ ຈີ ແລະ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ນັ້ນ​ມາ​ໄດ້​ປາບ​ປາມ​ພວກ​ຄັດ​ຄ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຫົວ​ຈັດ.

ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ຖືກ​ເກັບ​ມາ​ໄດ້​ໂດຍ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ນັກ​ໂທດ​ການ​ເມືອງ​ຂອງ ມຽນ​ມາ ນັ້ນ, ພົນ​ລະ​ເຮືອນ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 2,138 ຄົນ​ໄດ້​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ​ໂດຍກອງ​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ແລະ 14,917 ຄົນ​ຖືກ​ຈັບ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ການ​ເຂົ້າ​ຄວບ​ຄຸມ​ຂອງກອງ​ທັບ.

ເມື່ອ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ລັດ​ຖະ​ບານ​ທະ​ຫານ​ໄດ້ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ຕຳ​ໜິ​ວິ​ຈານ​ຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງ​ຈາກ​ສາ​ກົນ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ແຂວນ​ຄໍ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ສີ່​ຄົນ​ທີ່​ຖືກ​ຕັດ​ສິນ​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ ກ່ຽວ​ກັບ ລັດ​ທິ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ລັບ.

ທ້າວ ຕິບ ໂຟນ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ອົງ​ການ​ຂ່າວ AP ວ່າຜູ້​ປະ​ທ້ວງ​ສອງ​ຄົນ​ໃນ​ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ຂອງວັນ​ເສົາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ນັ້ນ​ກໍ​ຖືກ​ຈັບ ແລະ ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ຕົວ​ໃນ​ສະ​ຖາ​ນີ​ຕຳຫຼວດ​ເມືອງ. ການ​ຈັບ​ກຸມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຍັງ​ຖືກ​ລາຍ​ງານ​ໂດຍ​ກຸ່ມ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ອື່ນໆ​ອີກຫຼາຍ​ກຸ່ມ.

ຮອງ​ເລ​ຂາ​ຄະ​ນະ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຂອງ ຍີ່​ປຸ່ນ ທ່ານ ເຊ​ອິ​ຈິ ກິ​ຮາ​ຣະ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້​ວ່າ “ຜູ້​ຊາຍ ຍີ່​ປຸ່ນ ອາຍຸ​ຊາວ​ປີກວ່າ ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຖ່າຍ​ທຳ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ໃນ​ນະ​ຄອນ ຢາງ​ກຸ້ງ ແລະ ວ່າ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ນັ້ນ​ມາ​ລາວ​ໄດ້​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ຕົວ​ໂດຍ​ຕຳຫຼວດ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ. ທ່ານ ກິ​ຮາ​ຣະ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະ​ຖານ​ທູດ ຍີ່​ປຸ່ນ ໄດ້​ຂໍ​ການ​ປ່ອຍ​ຕົວ​ຂອງ​ລາວ​ກ່ອນ​ກຳ​ນົດ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ “​ເຮັດໃຫ້ດີ​ທີ່​ສຸດ” ເພື່ອຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ລາວ ແລະ ການ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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