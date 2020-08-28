ສື່ມວນຊົນ ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ລາຍງານວ່າ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອາເບະ ມີຈຸດປະສົງ ທີ່ຈະລາອອກ ຍ້ອນສຸຂະພາບຂອງທ່ານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຊິນໂຊ ອາເບະ ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງຍ້ອນເຫດຜົນດ້ານສຸຂະພາບ ອີງຕາມສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ໄດ້ລາຍງານໄປໃນວັນສຸກມື້ນີ້.
ສຳນັກງານຂອງທ່ານ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນຕໍ່ລາຍງານຕ່າງໆ ໂດຍຜູ້ປະກາດຂ່າວແຫ່ງຊາດຂອງອົງການຂ່າວ NHK ແລະສື່ມວນຊົນອື່ນໆຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ພັກເສລີປະຊາທິປັດຂອງທ່ານ ກໍບໍ່ໄດ້ອອກມາຢັ້ງຢືນເຊັ່ນກັນ.
ມີການສັນນິດຖານກັນກ່ຽວກັບການລາອອກຂອງທ່ານອາເບະ ທີ່ໄດ້ປາກົດອອກມາໃນຕົ້ນປີນີ້ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ເດີນທາງໄປໂຮງໝໍໃນນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ ສອງອາທິດລຽນຕິດເພື່ອການກວດສຸຂະພາບ. ບໍ່ມີລາຍລະອຽດໃດໆ ທີ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະໃນເວລານີ້.
ທ່ານອາເບະມີອາຍຸໄດ້ 65 ປີ ກໍໄດ້ຮັບຮູ້ ເຖິງແມ່ນວ່າ ມີແຜຢູ່ໃນລຳໃສ້ໃຫຍ່ຕັ້ງແຕ່ຕອນທ່ານຍັງໄວໜຸ່ມ ແລະໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານກໍໄດ້ຮັບການຮັກສາປິ່ນປົວສຳລັບອາການດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
ຄາດກັນວ່າ ທ່ານອາເບະຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນຕື່ມອີກ ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງທ່ານ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ຕາມທີຫຼັງ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ຢູ່ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງພັກ.
ໃນວັນຈັນຜ່ານມາ ທ່ານອາເບະ ໄດ້ກາຍເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທີ່ດຳລົງຕຳ ແໜ່ງຍາວນານທີ່ສຸດຂອງຍີ່ປຸ່ນ ໂດຍການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຫຼາຍວັນຕິດຕໍ່ກັນ ຊຶ່ງໄດ້ທຳລາຍສະຖິຕິຂອງລຸງຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງທ່ານ ກໍຄື ທ່ານໄອສາກຸ ຊາໂຕະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງ 2,798 ວັນ ແຕ່ປີ 1964 ຫາ 1972.
ຍ້ອນການເດີນທາງໄປໂຮງໝໍຄັ້ງທີສອງຂອງທ່ານ ໃນວັນຈັນຜ່ານມາ ໂດຍບໍ່ມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງໃດໆເກີດຂຶ້ນ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການສັນນິດຖານກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບການເປັນໄປໄດ້ຂອງການລາອອກຂອງທ່ານແລະຜູ້ທີ່ຈະມາສືບຕຳແໜ່ງແທນທ່ານນັ້ນ.