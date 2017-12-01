ພະເຈົ້າຈັກກະພັດອະກິຮິໂຕະ (Akihito) ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ຈະສະເດັດລົງຈາກບັນລັງ
ຄຣິສຊານເທມໍາ (Chrysanthemum) ໃນວັນທີ 30 ເມສາປີ 2019 ອີງຕາມຄຳ
ປະກາດຂອງລັດ ຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້.
ອົງມົງກຸດຣາຊະກຸມານ ນາຣູຮິໂຕະ (Naruhito) ຊຶ່ງເປັນພະຣາຊະໂອຣົດອົງກົກ
ຂອງພະອົງ ຈະຂຶ້ນຄອງບັນລັງແທນ.
ສະພາຣາຊະການຂອງຈັກກະພັດ ໄດ້ທໍາການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບວັນເວລາ ໃນການ
ລົງຈາກບັນລັງຂອງພະອົງ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້.
ປີກາຍນີ້ ພະເຈົ້າຈັກກະພັດຊົງຕັດວ່າ ພະອົງຊົງຊະລາ ແລະອ່ອນເພຍລົງໄປຫລາຍ
ຈົນຈະບໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພະອົງໄດ້.
ພະເຈົ້າຈັກກະພັດ ອະກິຮິໂຕະ (Akihito) ຊົງກ່າວໃນປີ 2016 ຢູ່ໃນການໃຫ້ພະຣາ
ຊະໂອວາດ ຕໍ່ປວງຊົນທັງຊາດ ໂດຍຜ່ານທາງໂທລະພາບວ່າ "ເມື່ອພິຈາລະນາເຖິງ
ລະດັບຄວາມແຂງແຮງຂອງພະອົງເຮົາ ທີ່ນັບມື້ນັບຫລຸດລົງແລ້ວ ພະອົງເຮົາມີຄວາມ
ເປັນຫ່ວງວ່າ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ພະອົງເຮົາມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການປະຕິບັດພາລະກິດ
ຂອງຕົນ ໃນຖານະເປັນປະ ມຸກຂອງຊາດໄດ້ ຢ່າງເຕັມສ່ວນເໝືອນດັ່ງທີ່ພະອົງເຮົາໄດ້
ປະຕິບັດມາຈົນຮອດດຽວນີ້."
ໃນຊຸມປີໝໍ່ໆມານີ້ ພະເຈົ້າຈັກກະພັດໄດ້ຜ່າຕັດຫົວໃຈ, ເປັນໂຣກຫລອດລົມອັກເສບ
ແລະໄດ້ມີການປິ່ນປົວໂຣກມະເຮັງຕ່ອມນ້ຳກາມ.
ນິຕິກໍາທີ່ໄດ້ຮັບຜ່ານໃນຕົ້ນປີນີ້ ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການສະຫລະຣາຊະບັນລັງຂອງພະເຈົ້າ
ຈັກກະພັດໄດ້ ແຕ່ວ່າ ສໍາລັບກໍານົດເວລາໃນການປະຕິບັດເຊັ່ນນັ້ນແມ່ນຂຶ້ນກັບສະພາ
ຣາຊະການຂອງຈັກກະພັດ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ຊິນໂຊ ອາເບະ (Shinzo Abe).
ພະເຈົ້າຈັກກະພັດ Akihito ຈະເປັນຈັກກະພັດອົງທໍາອິດທີ່ສະລະຣາຊະບັນລັງ
ຄຣິສຊານເທມໍາ (Chrysanthemum) ໃນຮອບ 200 ປີຜ່ານມາ.
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