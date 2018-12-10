ເສດຖະກິດຂອງຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນຢຸດຢູ່ໃນອັດຕາ 2.5 ເປີເຊັນ ໃນໄຕມາດ ທີ 3 ຂອງປີນີ້,
ເດືອນກໍລະກົດ ເຖິງເດືອນກັນຍາ ເປັນໄລຍະທີ່ຂີ້ຮ້າຍສຸດໃນຮອບປີ 4 ຜ່ານມານີ້.
ສະຖິຕິທີ່ດັດແກ້ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ແມ່ນມີຫຼາຍກວ່າສອງເທົ່າ ຈາກການ
ເລີ້ມຕົ້ນ ທີ່ຄາດໄວ້ໃນອັດຕາ 1.2 ເປີເຊັນ.
ການຫຼຸດລົງນີ້ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງການຂັບເຄື່ອນຈາກໄພທຳມະຊາດ ທີ່ກະທົບຍີ່ປຸ່ນ,
ທີ່ບັງຄັບໃຫ້ອຸດສາຫະກຳ ທີ່ຈະຕັດການຜະລິດ ແລະສົ່ງເສີມການທີ່ຜູ້ອຸບປະໂພກທີ່
ຮຽກຮ້ອງໜ້ອຍລົງ ແລະການລົງທຶນຂອງບໍລິສັດ. ທີ່ການຂະຫຍາຍທີ່ໜ້ອຍລົງ ສະຫະ
ລັດແລະຈີນ ປະຕິເສດທີ່ວ່າ ຕົນມີສ່ວນຕໍ່ຜົນກະທົບໃນເສດຖະກິດຂອງຍີ່ປຸ່ນ.
ຜົນຜະລິດຮວມພາຍໃນ ແມ່ນມີຍອດຮວມຂອງສິນຄ້າແລະການໃຫ້ບໍລິການຂອງປະເທດ
ຍັງຫຼຸດລົງ 0.6 ເປີເຊັນ ໃນໄຕມາດທີ 3 ຖ້າປຽບທຽບໃສ່ອັນກ່ອນໜ້ານີ້ ອີງຕາມສະຖິຕິ
ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ໃນຫ້ອງການລັດຖະບານ.
ເສດຖະກິດ, ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມ, ກ່າວວ່າ ການຖອຍຫຼັງນີ້ ສຳລັບ ເສດຖະກິດທີ່ໃຫຍ່ທີ 3
ຂອງໂລກ ແມ່ນເປັນພຽງສະພາບການຊົ່ວຄາວ.
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