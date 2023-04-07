ໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຂອງຍີ່ປຸ່ນ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ພວມສືບຕໍ່ປະຕິບັດການຊອກຄົ້ນຫາ ແລະ ກູ້ໄພສຳລັບເຮືອບິນເຮລິຄອບເຕີ້ທະຫານຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ຫາຍໄປຈາກຈໍເຣດາ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຢູ່ນອກໝູ່ເກາະທາງຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດທີ່ຢູ່ ໃກ້ກັບໄຕ້ຫວັນ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານຢາຊຸກກະຊຸ ຮາມາດະ (Yasukazu Hamada) ທີ່ປາກົດວ່າ ພະຍາຍາມກັ້ນນ້ຳຕາໄວ້ນັ້ນ ກ່າວວ່າບໍ່ເຫັນສະມາຊິກຈຸບິນໃນເຮືອບິນທີ່ຫາຍສາບສູນນັ້ນຈັກຄົນເລີຍ, ອີງຕາມການລາຍງານ ຂອງອົງການຂ່າວເອພີ (AP).
ທ່ານຢາຊຸໂນຣິ ໂມຣິຊິຕາ (Yasunori Morishita), ຫົວໜ້າກອງກຳລັງປ້ອງ ກັນຕົນເອງທາງພາກພື້ນດິນຂອງຍີ່ປຸ່ນ ຫລື GSDF ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະ ແຫຼງຂ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ເຮືອບິນເຮລິຄອບເຕີແບລັກຮອກ (Black Hawk) ເຊື່ອວ່າ ໄດ້ຕົກລົງສູ່ທະເລ ຫຼັງຈາກວັດຖຸທີ່ເບິ່ງຄືວ່າ ເປັນຊິ້ນສ່ວນ ຂອງເຮືອບິນໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນເຂດນັ້ນ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງ GSDF ກ່າວວ່າ ເຮືອບິນເຮລິຄອບເຕີລຳດັ່ງກ່າວມີ 10 ຄົນ ຢູ່ເທິງຍົນ ແລະກຳລັງດຳເນີນກິດຈະກຳກວດກາເຝົ້າລະວັງ ຢູ່ໃກ້ກັບເກາະ ມີໂຢໂກະຈິມະ ຊຶ່ງຢູ່ຫ່າງຈາກທິດຕາເວັນອອກຂອງໄຕ້ຫວັນປະມານ 400 ກິໂລແມັດ. ເຮືອບິນໄດ້ຫັບຫາຍໄປຈາກຈໍເຣດາໃນເວລາ 4:33 ໂມງຕອນ ແລງ, ຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ແລະບໍ່ໄດ້ຕອບຕໍ່ວິທະຍຸສື່ສານເລີຍ.
ກຳປັ່ນຍາມຝັ່ງທະເລຍີ່ປຸ່ນ ຖືກສົ່ງອອກໄປ ແລະ GSDF ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຊອກຄົ້ນຫານັ້ນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ທະຫານສະຫະລັດໄດ້ສະເໜີໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ການປະຕິບັດງານຊອກຄົ້ນຫາ ແລະກູ້ໄພດັ່ງກ່າວ.