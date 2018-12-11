ທະຫານນາວີກະໂຍທິນ ຂອງສະຫະລັດ 2 ລຳ ໄດ້ຕຳກັນ ກາງອາກາດ ຢູ່ເທີງນ່ານຟ້າ
ຂອງຝັ່ງທະເລ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະຕົກລົງໃນມະຫາສະໝຸດປາຊິຟິກ, ການຊອກຫາບັນດາ
ສະມາຊິກເຮືອບິນ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຍຸຕິແລ້ວ. ທັງ 5 ສະມາຊິກຝຸງບິນ ໄດ້ເສຍຊີວິດ.
ອຸບປະຕິເຫດຄັ້ງນີ້ ມີຂຶ້ນໃນວັນພະຫັດ ຜ່ານມານີ້ ໃນຂະນະທີ່ ເຮືອບິນໄອພົ່ນ F/A -18
ແລະ KC-130 ເຮືອບິນເຕີມນ້ຳມັນ ທີ່ທຳການຝຶກຫັດເຕີມນ້ຳມັນ ໃກ້ໆກັບຖ້ຳມູໂຣໂນ
ໃນເກາະໄຊໂກກູ. ນັກບິນທັງສອງຄົນ ຂອງເຮືອບິນໄອພົ່ນ F/A -18 ໄດ້ຖືກຊ່ອຍຊີບ
ໄວ້ໄດ້ ຫຼັງຈາກທີ່ ອຸບັດເຫດ , ແຕ່ວ່າ ນຶ່ງໃນນັ້ນ ໄດ້ເສັຍຊີວິດ ຫຼັງຈາກນັ້ນ. ທະຫານ
ນາວີກະໂຍທິນ ທັງ 5 ຄົນ ທີ່ຢູ່ໃນເຮືອບິນ KC-130 ໄດ້ເສຍຊີວິດໝົດ.
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