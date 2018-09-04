ໄດ້ມີປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ ນຶ່ງລ້ານຄົນ ຖືກສົ່ງ ໃຫ້ອົບພະຍົບອອກຈາກທີ່ຢູ່ອາໄສ
ໃນຂະນະທີ່ພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນ ເຈບິ ໄດ້ປະທະ ເຂົ້າໃສ່ຝັ່ງທະເລທາງກໍ້າຕາເວັນຕົກຂອງຍີ່ປຸ່ນ.
ພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນເຈບິ ໄດ້ປະທະເກາະຊີໂຄກຸ ໃນເຊົ້າວັນອັງຄານມື້ນີ້ ນຳເອົາລົມແຮງພັດ
ຜ່ານ ສູງເຖິງ 160 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ແລະ ກະແສລົມທີ່ມີຝົນນຳ ທີ່ເກີດຂຶ້ນກະທັນ
ຫັນ ຊຶ່ງມີຄວາມແຮງເຖິງ 215 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ເຮັດໃຫ້ເປັນພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນ ທີ່ແຮງສຸດ
ທີ່ປະທະຍີ່ປຸ່ນ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1993 ເປັນຕົ້ນມາ.
ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ປະທະໃສ່ເກາະຊີໂຄກຸແລ້ວ ລົມໄຕ້ຝຸ່ນ ກໍໄດ້ມຸ່ງໜ້າໄປຍັງເກາະໂຮນຊຸ
ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ແລະເຂົ້າປະທະຂົງເຂດໃກ້ໆກັບເມືອງໂຄເບ. ພະຍາ
ກອນອາກາດ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ຈະມີຝົນຕົກໜັກ ແລະລົມແຮງ ທີ່ໄດ້ກໍ່ໂຕຈາກໄຕ້ຝຸ່ນ ເຈບິ
ພາໃຫ້ມີນ້ຳຖ້ວມ ແລະດິນເຈື່ອນ ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຍົກເລີກຖ້ຽວບິນຫຼາຍກວ່າ 700 ຖ້ຽວ, ພ້ອມທັງການເດີນເຮືອແລະ
ຣົດໄຟ ໃນຂົງເຂດ ຮວມທັງ ການໃຫ້ບໍລິການລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ລະຫວ່າງໂຕກຽວ
ກັບເມືອງຮິໂຣຊິມະ ນຳ. ພາຍຸດັ່ງກ່າວຍັງ ບັງຄັບໃຫ້ປິດສະຖານທີ່ລື້ນເລີງທີ່ນິຍົມ
ເຊັ່ນສວນສະນຸກ Universal Studio ໃນຍີ່ປຸ່ນ ໃນໂອຊາກະ. ໄດ້ມີຜູ້ຄົນ ຫຼາຍກວ່າ
170,000 ໃນທົ່ວພາກຕາເວັນຕົກຂອງຍີ່ປຸ່ນ ຂາດໄຟຟ້າໃຊ້.
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