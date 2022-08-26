ຍີ່ປຸ່ນ ຈະໃຊ້ເງິນ 1,830,000 ໂດລາໃນພິທີສົ່ງສະການລັດສຳລັບອະດີດຜູ້ນຳທີ່ຖືກລອບສັງຫານ ທ່ານ ຊິນໂຊ ອາເບະ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງລັດຖະບານ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້, ເຖິງແມ່ນຈະມີການຄັດຄ້ານຫຼາຍຂຶ້ນຈາກສາທາລະນະທີ່ມີຄວາມໂມໂຫ ກັບການເປີດເຜີຍ ກ່ຽວກັບ ສາຍພົວພັນຂອງພັກລັດຖະບານ ກັບໂບດແຫ່ງຄວາມເປັນນຶ່ງດຽວກັນກໍ່ຕາມ.
ທ່ານ ອາເບະ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງດົນທີ່ສຸດຂອງຍີ່ປຸ່ນ ແຕ່ມີຂໍ້ໂຕ້ແຍ້ງນັ້ນ, ຖືກຍິງ ແລະ ເສຍຊີວິດຢູ່ການໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງເມື່ອວັນທີ 8 ກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ, ແລະ ເຖິງແມ່ນພິທີສົ່ງສະການຈະຖືກຈັດບໍ່ດົນ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຕາມ, ຍີ່ປຸ່ນ ກໍໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຈັດພິທີສົ່ງສະການລັດຢູ່ສະໜາມກິລາ ນິບປັອນ ບູໂດກັນ ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ໃນວັນທີ 27 ກັນຍາມື້ອື່ນນີ້.
ລັດຖະບານຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟູມີໂອະ ກິຊິດະ, ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກທ່ານ ອາເບະ ນັ້ນ, ໄດ້ຕັດສິນວ່າພິທີສົ່ງສະການລັດຈະຖືກຈ່າຍດ້ວຍທຶນຂອງລັດພຽງຜູ້ດຽວ.
ແຕ່ການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ການຄັດຄ້ານຢ່າງແຮງຕໍ່ຄວາມຄິດດັ່ງກ່າວ. ໃນຄັ້ງຫຼ້າສຸດ, ທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ຜູ້ ທີ່ໄດ້ຕອບຄຳຖາມ 53 ເປີເຊັນ ແມ່ນບໍ່ເຫັນພ້ອມກັບພິທີສົ່ງສະການລັດ.
ສາທາລະນະແມ່ນໄດ້ມີຄວາມບໍ່ພໍໃຈກັບການເປີດເຜີຍ ກ່ຽວກັບ ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງພັກລັດຖະບານ ແລະ ໂບດແຫ່ງຄວາມເປັນນຶ່ງດຽວກັນ, ເຊິ່ງຜູ້ຕອບຄຳຖາມຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ໃນການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກອະທິບາຍຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ໄດ້ກາຍເປັນເລື່ອງປວດຫົວຄັ້ງໃຫຍ່ສຳລັບທ່ານ ກິຊິດະ, ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ສຳລັບທ່ານຫຼຸດລົງ.
ໂບດທີ່ວ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງຖືກກໍ່ຕັ້ງໃນປະເທດ ເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນຊຸມປີ 1950 ແລະ ມີຊື່ສຽງສຳລັບພິທີແຕ່ງງານຂະໜາດໃຫຍ່ ຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນ, ໃນຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາໄດ້ປະເຊີນກັບຄຳຖາມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ວິທີທີ່ເຂົາເຈົ້າຂໍການບໍລິຈາກ.
ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສເປັນມືລອບສັງຫານຂອງທ່ານ ອາເບະ, ໄດ້ຖືກຈັບຢູ່ກັບທີ່ຫຼັງຈາກການຍິງນັ້ນ, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມບໍ່ພໍໃຈກັບໂບດດັ່ງກ່າວ, ທີ່ລາວກ່າວຫາວ່າໄດ້ເຮັດໃຫ້ແມ່ຂອງລາວລົ້ມລະລາຍ, ແລະ ລາວໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ທ່ານ ອາເບະ ສຳລັບການສົ່ງເສີມມັນ, ອີງຕາມຂໍ້ຄວາມຂອງລາວ ທີ່ໄດ້ຂຽນລົງໃນສື່ສັງຄົມ ແລະ ລາຍງານຂ່າວຕ່າງໆ.