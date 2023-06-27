ຍີ່ປຸ່ນ ຈະນຳເອົາ ເກົາຫຼີໃຕ້ ເຂົ້າມາຢູ່ໃນລາຍຊື່ຄູ່ຮ່ວມການຄ້າທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ຄືນໃນເດືອນກໍລະກົດນີ້, ອີງຕາມການກ່າວຂອງລັດຖະບານໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້, ເຊິ່ງເປັນການຕ່າວປີ້ນການປົດອອກຂອງເຂົາເຈົ້າໃນປີ 2019 ທີ່ຜ່ານມາໃນລະຫວ່າງຄວາມຂັດແຍ້ງ ກ່ຽວກັບ ການບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານໃນປະຫວັດສາດ.
ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ວ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງໄດ້ຕອບສະໜອງການນຳເອົາ ຍີ່ປຸ່ນ ເຂົ້າໃນ “ລາຍຊື່ສີຂາວ” ຂອງລັດຖະບານ ໂຊລ໌ ໃນຕົ້ນປີນີ້, ໄດ້ເປັນຂີດໝາຍບາດກ້າວຫຼ້າສຸດໃນຄວາມພະຍາຍາມໂດຍສອງປະເທດເພື່ອນບ້ານຕໍ່ສາຍພົວພັນທີ່ຊຸດໂຊມລົງນັ້ນ.
ການຄ້າກັບ ເກົາຫຼີໃຕ້ ອີກຄັ້ງນຶ່ງຈະຖືກນຳເຂົ້າໄປໃນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການອະນຸມັດທີ່ວ່ອງໄວຈາກວັນທີ 21 ກໍລະກົດ, ກະຊວງການຄ້າຂອງຍີ່ປຸ່ນໄດ້ກ່າວ.
ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງທັງສອງພັນທະມິດຂອງ ສະຫະລັດ ດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮ້ອນແຮງມາເປັນເວລາດົນນານຍ້ອນຄວາມຊົງຈຳທີ່ຂົ່ມຂື່ນ ກ່ຽວກັບ ການຮຸກຮານທີ່ໂຫດຮ້າຍຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ໃນແຫຼມເກົາຫຼີຈາກປີ 1910 ຫາ 1945.
ສານສູນສຸດຂອງ ເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນປີ 2018 ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດ ຍີ່ປຸ່ນ ຊົດເຊີຍຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງການບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານໃນຍຸກສົງຄາມ, ຈົນກໍ່ໃຫ້ເກີດມາດຕະການໂຕ້ຕອບກັນໄປມາທາງເສດຖະກິດຮຸນແຮງຂຶ້ນ.