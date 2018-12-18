ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ເປີດເຜີຍລະອຽດກ່ຽວກັບແຜນການ 5 ປີ ທີ່ຈະເພີ້ມການໃຊ້ຈ່າຍທາງ
ດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ເພື່ອຮັບມື ກັບການຂົ່ມຂູ່ ທີ່ອາດມີຂຶ້ນຈາກຈີນ ແລະເກົາຫຼີເໜືອ.
ພາຍໃຕ້ຄຳແນະນຳ ທີ່ໄດ້ຮັບຜ່ານ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໂດຍລັດຖະບານ ນາຍົກລັດຖະ
ມົນຕີຊິນໂຊ ອາເບະ ກອງກຳລັງປ້ອງກັນຕົວເອງ ຈະຊື້ເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນທີ່ເຣດ້າ
ຈັບບໍ່ໄດ້ F-35B ຈຳນວນ 42 ລຳ ທີ່ສ້າງໂດຍອາເມຣິກາ ຊຶ່ງສາມາດບິນຂຶ້ນໄດ້
ໃນໄລຍະທາງສັ້ນໆ ແລະລົງຈອດແບບທາງຕົງ. ແລະຍົກລະດັບກຳປັ່ນບັນທຸກ
ເຮືອບິນເຮລິຄອບເຕີ ໃຫ້ເຮືອບິນລົບລົງຈອດໄດ້. ນອກຈາກ ເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນ
F-35B ແລ້ວ ທາງກອງທັບ ຍັງວາງແຜນ ທີ່ຈະະຊື້ເຮືອບິນອາຍພົ່ນ F-35A ອີກ
105 ລຳ ທີ່ຈະສາມາດບິນແລະລົງຈອດ ແບບດຽວ ກັນນັ້ນ.
ນະໂຍບາຍປ້ອງກັນປະເທດໃໝ່ ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍີປຸ່ນ ຊື້ລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟ
Aegis ທີ່ສ້າງໂດຍສະຫະລັດ ແລະສ້າງຕັ້ງກົມກອງໃໝ່ ທີ່ຈະມີຄວາມຊ່ຽວຊານພິເສດ
ເພື່ອຮັບມືກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກອະວະກາດ ຈາກໄຊເບີແລະສົງຄາມເອເລັກໂທຣນິກ.
ການໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດສຳລັບແຜນການ 5 ປີ ແມ່ນກະປະມານຕົກເປັນເງິນ 242 ພັນ
ລ້ານໂດລາ.
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