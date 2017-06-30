ສານຍີ່ປຸ່ນແຫ່ງນຶ່ງ ໄດ້ເລີ້ມທໍາການດໍາເນີນຄະດີ ອະດີດຜູ້ບໍລິຫານ ຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້າ
ໂຕກຽວ ຫລື TEPCO ທີ່ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມ ການປະຕິບັດງານ ຂອງໂຮງໄຟຟ້ານີວເຄລຍ Fukushima ໃນຂໍ້ກ່າວຫາວ່າ ມີຄວາມປະໝາດໃນການທໍາງານຊຶ່ງພາໃຫ້ມີການເສຍ
ຊີວິດ ແລະບາດເຈັບ. ທັງສາມຄົນ ຕ່າງກໍໄດ້ຮ້ອງຮຽນຕໍ່ສານວ່າ ຕົນບໍ່ໄດ້ເຮັດຜິດ ໃນ
ເລື້ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບໄພຫາຍະນະ ທີ່ໂຮງໄຟຟ້ານີວເຄລຍ Fukushima ໃນປີ 2011
ໂດຍເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຮູ້ລ່ວງໜ້າໄດ້ວ່າ ຈະເກີດຟອງຍັກຊູນາມິມາຖ້ວມ
ໂຮງໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ Tsunehisa Katsumata ອະດີດປະທານຂອງ TEPCO ກ່າວວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າ
ຂໍໂທດນໍາສໍາລັບບັນຫາອັນໃຫຍ່ຫລວງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແກ່ບັນດາຜູ້ຢູ່ອາໄສຢູ່ໃນຂົງເຂດນັ້ນ
ແລະຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ເນື່ອງຈາກວ່າອຸປະຕິເຫດທີ່ຮ້າຍແຮງ ທີ່ພາໃຫ້ມີການປ່ອຍວັດຖຸ
ກໍາມັນຕະພາບລັງສີອອກມາ." ແຕ່ທ່ານກໍກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອວ່າ ຂ້າພະ
ເຈົ້າມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາຕໍ່ກໍລະນີດັ່ງກ່າວ."
ຖ້າຫາກຖືກຕັດສິນວ່າ ມີຄວາມຜິດ ທ່ານ Katsumata ແລະອະດີດຮອງອໍານວຍການ
Sakae Muto ແລະ Ichiro Takekuro ຈະຖືກຈໍາຄຸກນານເຖິງຫ້າປີແລະຖືກປັບໃໝ
ຫລາຍເຖິງ 9,000 ໂດລາ.
ການກ່າວຫາຕໍ່ບັນດາຜູ້ບໍລິຫານເຫລົ່ານີ້ ແມ່ນກ່ຽວພັນເຖິງການເສຍຊີວິດຂອງຄົນເຈັບ
40 ຄົນ ທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍອອກມາຈາກເຂດໂຮງໄຟຟ້າ Fukushima ແລະນໍາສົ່ງໄປໂຮງໝໍ
ແລະເສຍຊີວິດໃນເວລາຕໍ່ມາ.
ແຜ່ນດິນໄຫວ ແລະຟອງຍັກຊູນາມິ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປີ 2011 ໄດ້ສັງຫານຊີວິດຂອງປະຊາ
ຊົນ 20,000 ຄົນ ຢູ່ໃນເຂດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ໄພຫາຍະນະດັ່ງກ່າວ ບໍ່
ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ເຕົາແຍກປະລະມານູສາມໜ່ວຍ ຢູ່ໂຮງໄຟຟ້າ Fukushima ລະລາຍ.
ນອກນັ້ນ ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ມີການຖົກຖຽງຄືນມາອີກ ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງໄພຂອງພະລັງງານ
ນີວເຄລຍ.
ບັນດາຊຸມຊົນຢູ່ເຂດໃກ້ກັບໂຮງໄຟຟ້າ ແລະແມ່ນແຕ່ຜູ້ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກເຂດດັ່ງກ່າວຫລາຍ
ຮ້ອຍກິໂລແມັດ ໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍອອກໄປຢູ່ທີ່ອື່ນ. ບາງເຂດກໍຍັງບໍ່ມີຄົນຢູ່ຈົນຮອດທຸກມື້ນີ້.
ທ່ານ Ruiko Muto ຜູ້ນໍາຂອງກຸ່ມ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ເອົາຜູ້ບໍລິຫານດັ່ງກ່າວໄປດໍາ
ເນີນຄະດີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຂອງຝຣ່ັງວ່າ ນັບແຕ່ອຸປະຕິເຫດໄດ້ເກີດຂຶ້ນ “ຍັງບໍ່ມີໃຜ
ຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະກໍບໍ່ມີໃຜບອກໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນ."
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