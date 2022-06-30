ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະຜູ້ນຳຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຄັ້ງໃໝ່ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ດ້ານນິວເຄລຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໃນຂະນະທີ່ພວກເພິ່ນພົບປະ ກັນຢູ່ນອກ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງອົງການເນໂຕ້ ທີ່ນະຄອນຫລວງມາດຣິດ.
ໃນການກ່າວຄໍາເຫັນແບບສັ້ນໆ ກ່ອນກອງປະຊຸມສາມຝ່າຍນັ້ນ, ທ່ານໄບເດັນ ເວົ້າວ່າ "ພວກເຮົາມີຄວາມ ເປັນຫ່ວງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ [ວ່າເກົາຫຼີເໜືອ] ໄດ້ສືບຕໍ່ ເລັ່ງການເຮັດລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ແລະທົດລອງມັນ ຫລາຍຂຶ້ນ ແລະມີທ່າແຮງທີ່ຈະທົດລອງອາວຸດນິວເຄລຍ."
ທ່ານໄບເດັນກ່າວອີກວ່າ ສະຫະລັດ, ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະຍີ່ປຸ່ນ ມີ “ຈຸດປະສົງຮ່ວມກັນ ລວມທັງການເຮັດໃຫ້ແຫຼມເກົາຫຼີປອດນິວເຄຼຍຢ່າງສິ້ນເຊີງ ແລະເຂດອິນໂດ ປາຊີຟິກ ທີ່ເສລີ ແລະເປີດກວ້າງ.”
ປະທານາທິບໍດີ ເກົາຫຼີໃຕ້, ທ່ານຢູນ ຊຸກ ໂຢລ (Yoon Suk Yeol) ກ່າວວ່າ “ໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກນິວເຄລຍ ແລະລູກ ສອນໄຟຂອງເກົາຫຼີເໜືອຍັງສືບຕໍ່ວິວັດພັດທະນາໄປ. ແລະສະພາບແວດລ້ອມໂລກ ພວມປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ສະນັ້ນເຮັດໃຫ້ການເປັນຄູ່ພາຄີສາມຝ່າຍຂອງພວກເຮົາທັງໝົດມີຄວາມໝາຍສຳຄັນເພີ້ມຂຶ້ນ.”
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ, ທ່ານຟູມິໂອະ ກິຊິດະ (Fumio Kishida) ກ່າວວ່າ ທ່ານ “ມີຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີ່ຈະມີການເກາະຜິດຂອງເກົາຫຼີເໜືອຕື່ມອີກ, ລວມທັງການທົດລອງອາວຸດນິວເຄຼຍ. ຜ່ານການພົບປະຄັ້ງນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ການຮ່ວມມືສາມຝ່າຍກ່ຽວກັບການຕອບໂຕ້ຂອງພວກເຮົາຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອຈະມີຄວາມແຂງແກ່ນຂຶ້ນ.”
ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງຂອງທຳນຽບຂາວທີ່ອອກມາຕາມຫລັງນັ້ນ ກ່ຽວກັບການ ພົບປະດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ທ່ານໄບເດັນ “ໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳເຖິງຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ໜັກແໜ້ນຂອງສະຫະລັດຕໍ່ການປ້ອງກັນ” ທັງຍີ່ປຸ່ນ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້.
ຢູ່ໃນງານລ້ຽງອາຫານຄ່ຳໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ ທີ່ເປັນເຈົ້າພາບຈັດໂດຍກະສັດ ຟີລິບເປ (Felipe) VI ຂອງສະເປນນັ້ນ ທ່ານຢູນ ແລະທ່ານກິຊິດະ ໄດ້ສະແດງຄວາມຫວັງໃນການປັບປຸງການພົວພັນສອງຝ່າຍລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນລະຫວ່າງການພົບປະກັນເປັນເວລາ 3 ຫາ 4 ນາທີ, ອີງຕາມລາຍງານຈາກ ທໍານຽບປະທານາທິບໍດີຂອງເກົາຫຼີໃຕ້.