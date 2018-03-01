ປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານມູນແຈອິນ (Moon Jae-in) ຮຽກຮ້ອງອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໃຫ້ຍີ່ປຸ່ນ ຈັດການແບບເດັດຂາດ ກ່ຽວກັບບັນຫານາງບຳເລີ ທີ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້ເປັນຂ້າທາດທາງເພດ
ໂດຍພວກທະຫານຍີ່ປຸ່ນ ໃນສະໄໝອະນານິຄົມນັ້ນ.
ໂຕກຽວໄດ້ຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍ ຈຳນວນ 8 ລ້ານໂດລາ ເຂົ້າໃນກອງທຶນສະໜັບສະໜູນ
ພວກແມ່ຍິງເກົາຫຼີ ທີ່ຍັງມີຊີວິດ ຊຶ່ງເຄີຍເປັນສາວບໍລິການ ໃນໂຮງໂສເພນີ ຂອງພວກ
ທະຫານຍີ່ປຸ່ນ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ບັນລຸກັນ ໃນປີ 2015 ກັບປະທານາທິບໍດີ ພາກ
ເກີນ ເຮ (Park Geun-hye) ທີ່ຖືກປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງ. ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນຮວມ
ທັງ ການຂໍຂະມາໂທດ ຈາກນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຊິນໂຊ ອາເບະ (Shinzo
Abe) ກ່ຽວກັບການກະທຳຂອງກອງທະຫານຍີ່ປຸ່ນ ໃນລະຫວ່າງການຍຶດຄອງແຫຼມ
ເກົາຫຼີ ທີ່ໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນລະຫວ່າງປີ 1910 ຫາ 1945 ນັ້ນ.
ແຕ່ໃນລະຫວ່າງການກ່າວຄຳປາໄສ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນຄົບຮອບການລຸກຮືຂຶ້ນຂອງ
ປະຊາຊົນຕໍ່ຕ້ານການປົກຄອງ ແບບຫົວເມືອງຂຶ້ນຂອງຍີ່ປຸ່ນ ໃນປີ 1919 ນັ້ນ ໃນວັນ
ພະຫັດມື້ນີ້ ປະທານາທິບໍດີມູນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ວ່ານີ້ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຍີ່ປຸ່ນ
ສາມາດທີ່ຈະປະກາດໄດ້ວ່າ ເລື່ອງທັງໝົດນີ້ ແມ່ນໄດ້ປິດລົງແລ້ວ. ທ່ານກ່າວວ່າ ວິທີ
ທາງດຽວທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໄດ້ນັ້ນ “ກໍແມ່ນການຈົດຈຳໃນປະຫວັດສາດແລະຮຽນຮູ້
ຈາກມັນ.”
ທີ່ນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ ຫົວໜ້າກອງເລຂາຂອງລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ Yoshiide
Suga ເອີ້ນຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານມູນວ່າ ແມ່ນ “ເປັນທີ່ໜ້າເສຍໃຈທີ່ສຸດ,” ແລະໄດ້
ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຍີີປຸ່ນ ໄດ້ຍື່ນປະທ້ວງຢ່າງເປັນທາງການ ຕໍ່ໂຊລແລ້ວ.
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