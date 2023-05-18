ຜູ້ນຳສູງສຸດຂອງຍີ່ປຸ່ນ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ຈະພະຍາຍາມຮັກສາທ່າອຽງ ທີ່ດີທີ່ມຸ້ງໄປສູ່ ການປັບປຸງການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ ໃນເວລາພົບປະກັນຢູ່ຂ້າງນອກຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມ 7 ປະເທດ ຫລື G-7 ທີ່ຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນສຸກມື້ອື່ນນີ້ ຢູ່ນະຄອນຮີໂຣຊິມາ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຟູມິໂອະ ກິຊິດະ (Fumio Kishida) ຈະພົບປະກັບ ປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້, ທ່ານຢູນ ຊຸກ ຢອລ (Yoon Suk Yeol) ໃນວັນອາທິດ ຈະມາເຖິງນີ້ ເຊິ່ງເປັນມື້ສຸດທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມທີ່ຈະດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 3 ວັນ, ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ເກົາຫຼີໃຕ້.
ເກົາຫຼີໃຕ້ ບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ G-7 ຊຶ່ງເປັນປະເທດປະຊາທິປະໄຕທີ່ກ້າວໜ້າ, ແຕ່ກໍໄດ້ຮັບການເຊື້ອເຊີນຈາກທ່ານກິຊິດະ ໃຫ້ເປັນຜູ້ສັງເກດການພ້ອມໆກັນກັບບັນ ດາຜູ້ນຳຂອງຫຼາຍປະເທດ ທີ່ບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ G7.
ມັນເປັນການພົບປະຄັ້ງທີສາມລະຫວ່າງທ່ານຢູນ ແລະທ່ານກິຊິດະໃນໄລຍະມໍ່ໆມານີ້ ຜູ້ທີ່ກໍາລັງກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າ ໂດຍມີການຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ເສດຖະກິດ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີການຜັກດັນ ກັບຈາກພາຍໃນຢູ່ໃນແຕ່ລະປະ ເທດກໍຕາມ.