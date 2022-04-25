ອີງຕາມຂໍ້ມູນໃໝ່, ບໍລິສັດຜະລິດຢາຍີ່ປຸ່ນກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ການທົດລອງຮັກສາຂອງກຸ່ມບໍລະສັດຊິໂອໂນກິ (Shionogi) ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການກໍາຈັດໄວຣັສ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໂຄວິດ-19 ລົງຢ່າງໄວວາ, ນັ້ນຄືລາຍງານ ຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌.
ຢາເມັດ S-217622 “ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາຂອງເຊື້ອໄວ ຣັສ SARS-CoV-2,” ກຸ່ມບໍລິສັດ Shionogi ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ, ໂດຍອ້າງຈາກຜົນຮັບຂອງ Phase-2b ເຊິ່ງເປັນຂັ້ນຕອນ 2 ສ່ວນ 3 ກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດທາງຄລີນິກຂອງຢາ.
ທາງບໍລິສັດ ມີຄວາມປາຖະໜາທີ່ຈະຜະລິດຢາເມັດ ຕ້ານໄວຣັສລະດັບໂລກ ເຊິ່ງໃນຂະນະນີ້ກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການປະເມີນຜົນໂດຍໜ່ວຍງານຜູ້ຄວບຄຸມຂອງຍີ່ປຸ່ນ.
ຜົນການວິໄຈນີ້ ຖືກເຜີຍແຜ່ອອກມາໃນວັນອາທິດວານນີ້ ອັນຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ “ບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສໍາຄັນໃນລະຫວ່າງການຮັກສາທົ່ວໄປ ຂອງຈໍານວນ 12 ອາການໂຄວິດ-19” ເຖິງແມ່ນວ່າ ຢາ ຈະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີອາການທີ່ດີຂຶ້ນໃນລັກສະນະລວມຂອງ 5 ອາການເຊັ່ນ “ລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈແລະ ການມີໄຂ້ແຮງ,” ທາງບໍລິສັດ Shionogi ກ່າວ.
ທາງຜູ້ຜະລິດຢາ ໄດ້ກ່າວໃນເດືອນມີນາວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະເປີດໂຕຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນງານໄລຍະທີ 3 ໃນທົ່ວໂລກສໍາລັບຢານີ້ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜຸນຂອງລັດຖະບານ, ແລະປະທານຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ ທ່ານອິຊາໂອະ ເຕຊິໂຣກິ (Isao Teshirogi) ກ່າວວ່າ ສາມາດຜະລິດໄດ້ເຖິງ 10 ລ້ານໂດສຕໍ່ປີ.
ການຄາດເດົາໃນກໍາໄລຂອງບໍລິສັດ Shionogi ແມ່ນເກີນຄວາມຄາດໝາຍຕໍ່ຄວາມສໍາເລັດ ໃນການຮັກສາ, ເຊິ່ງຫຸ້ນຂອງບໍລິສັດ ໄດ້ເພີ້ມສູງຂຶ້ນໃນວັນສຸກແລ້ວນີ້ ລຸນຫຼັງທີ່ມີລາຍງານວ່າ ລັດຖະບານສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ມີການກ່າວ ທີ່ຈະຈັດຊື້ຢາດັ່ງກ່າວນີ້.
ໃນວັນທີ 13 ເມສາ, ຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດໄດ້ຫຼຸດລົງມາເຖິງ 16 ເປີເຊັນ ກ່ຽວກັບລາຍງານຂອງຢາ ທີ່ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ການຖືພາ, ອີງຕາມຂໍ້ມູນກ່ອນການທົດລອງທາງຄລີນິກ.