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ຍີ່​ປຸ່ນ ສົ່ງ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ ຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນ ໄປ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ ປະ​ຊາ​ຊົນ ຫຼັງ​ຈາກ ພາ​ຍຸ​ໄຕ້​ຟຸ່ນ ​ປະ​ທະ​ ນະ​ຄອນ​ໂຕ​ກຽວ

​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ ໂດຍທະ​ຫານ​ຂອງ​ກຳ​ລັງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ຍີ່​ປຸ່ນ ​ອອກ​ຈາກ​ພື້ນ​ທີ່​ທີ່​ຖືກ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ພາ​ຍຸ​ໄຕ້​​ຟຸ່ນ Hagibis ໃນເມືອງ Kakuda, ​ເທດ​ສະ​ບານ Miyagi, Japan, ວັນ​ທີ 13 ຕຸ​ລາ 2019, in this photo taken by Kyodo.

ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດມື້ນີ້ ຍີ່​ປຸ່ນ​ໄດ້​ສົ່ງ​ກຳ​ລັງ​ທ​ະ​ຫານ ແລະ​ພະ​ນັກ​ງານ​ກູ້​ໄພ ຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນ​ໄປ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທີ່​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ລຳ​ບາກ ແລະ​ຕໍ່​ສູ້​ກັບ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ ທີ່ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ປະ​ເທດ ​ຊຶ່ງ​ເກີດ​ຈາກ​ພາ​ຍຸ​ໄຕ້​ຟຸ່ນທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງທີ່​ສຸດຫົວ​ນຶ່ງ ໃນ​ປະ​ວັດ​ການ, ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ 18 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ນະ​ຄອນຫຼວງ ​ໂຕ​ກຽວ ​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບການຢຸດ​ສະ​ງັກ.

ຜູ້​ປະ​ກາດ​ຂ່າວ​ຂອງອົງ​ການ​ຂ່າວ NHK ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຍັງ​ມີ​ອີກ 13 ຄົນ ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ຢູ່ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ພາ​ຍຸໄຕ້​ຟຸ່ນ​ ​ຮາ​ກີບິ​ສ ໄດ້​ສ້າງຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ ໃນ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ພື້ນທີ່​ຕ່ຳຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ ​ທາງ​ພາກ​ກາງ ແລະ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ ຂອງ​ຍີ່​ປຸ່ນ ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຮືອນ​ຊານ​ຫ້າ​ແສນ​ຫລັງ​ຂາດ​ໄຟ​ຟ້າ​ໃຊ້​.

ການປະ​ກາດ​ຫ້າມບໍ່​ໃຫ້​ເຮືອ​ບິນ​ລົງ​ຈອດ​ໃນ​ສະ​ໜາມ​ບິນ ນາ​ຣີ​ຕະ ແລະ​ ຮາ​ເນ​ດະ ຂອງ​ນະ​ຄອນ ​ໂຕ​ກຽວ ໄດ້​ຖືກ​ຍົກ​ເລີກໄປ ​ແຕ່ເຮືອ​ບິນ​ ຫຼາຍກວ່າ 800 ຖ້ຽວ​ບິນ ກໍໄດ້​ຖືກ​ຍົກ​ເລີກ​ເຊັ່ນ​ກັນ ໃນ​ມື້​ດຽວ​ກັນນັ້ນ​ ດັ່ງ​ທີ່ອົງ​ການ​ຂ່າວ NHK ໄດ້​ກ່າວ​ໄປ ແລະ​ວ່າ ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງ​ລົດ​ໄຟ​ຄວາມ​ໄວ​ສູງ Shinkansen ບາງ​ສ່ວນ ກໍ​ໄດ້​ຖືກ​ຍົກ​ເລີກ​ນຳ​ດ້ວຍ.

ທາງ​ການ​ຂອງ​ຍີ່​ປຸ່ນ ໄດ້​ຍົກ​ເລີກ​ການ​ເຕືອນ​ໄພ​ຈາກ​ນ້ຳ​ຝົນ ໃນ​ຂົງ​ເຂດ ຄານ​ໂຕ (Kanto) ​ຢູ່​ໃນ​ບໍ​ລິ​ເວນໃກ້​ກັບ​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ໂຕ​ກຽວ ​ບ່ອນທີ່​ຮ້ານ​ຄ້າຫຼາຍ​ແຫ່ງ ໄດ້​ເປີດ​ບໍ​ລິ​ການ​ຄືນ​ອີກ ແລະ​ລົດ​ໄຟຫຼາຍ​ສາຍ ກໍ​ໄດ້​ເປີດ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຄືນ​ໃໝ່ ແຕ່​ທາງ​ການ ຍັງ​ໄດ້​ເຕືອນ​ວ່າ ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ທີ່​ນ້ຳ​ໃນ​ແມ່​ນ້ຳຫຼາຍ​ແຫ່ງຈະລົ້ນ​ຝັ່ງ​ ຢູ່ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ຍີ່​ປຸ່ນ ແລະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຮອບ​ໃໝ່.

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຍີ່​ປຸ່ນ ທ່ານ​ຊິນ​ໂຊ ອາ​ເບະ ໄດ້​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸກ​ເສີນ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ແລະ​ໄດ້​ສົ່ງ​ບັນ​ດາ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໄປ​ຍັງ​ພື້ນ​ທີ່ທັງຫຼາຍ ​ທີ່​ຖືກ​ກະ​ທົບ ເພື່ອກຳ​ກັບນຳໄພ​ພິ​ບັດ​ດັ່ງ​ກ່າວນັ້ນ. ​ທ່ານ​ໄດ້ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເສົ້າ​ສະ​ຫລົດ​ໃຈ ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ຄອບ​ຄົວ​ທັງຫຼາຍ ຜູ້​ທີ່ສະ​ມາ​ຊິກຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ໄດ້​ສູນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໄປ ແລະ​ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ບານ ກຳ​ລັງ​ທຳ​ງານ ເພື່ອ​ຊ່ອຍ​ຊີ​ວິດ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ແລະ​ຊັບ​ສິນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ທ່ານ​ອາ​ເບະ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ລັດ​ຖະ​ບານ ຈະ​ເຮັດ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງໃນ​ອຳ​ນາດ​ຂອງ​ຕົນ ເພື່ອ​ປະ​ສານ​ງານ​ກັບ​ອົງການ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ແລະ​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຟື້ນ​ຟູ​ການ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ ໄວ​ທີ່​ສຸດ​ເທົ່າ​ທີ່ຈະ​ໄວ​ໄດ້.” ລັດ​ຖະ​ບານ​ຍັງ​ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງໜ່ວຍ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຂຶ້ນ ເພື່ອ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ NHK.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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