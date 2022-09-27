ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຈັດງານສົບຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໃຫ້ແກ່ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊິນໂຊ ອາເບະ (Shinzo ອາເບະ), ຊຶ່ງເປັນນຶ່ງໃນຜູ້ນໍາທີ່ມີອິດທິພົນທີ່ສຸດໃນຍຸກໄຫມໃໝ່ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ແລະເປັນຜູ້ຖືກລອບສັງຫານໃນເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ.
ແຂກຜູ້ມີກຽດຈາກຕ່າງປະເທດຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີດັ່ງກ່າວ ຢູ່ສະໜາມກິລານິບປອນ ບູໂດຄານ (Nippon Budokan) ໃນໃຈກາງນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ, ຊຶ່ງເປັນການສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມີຊື່ສຽງອັນກວ້າງໄກ ຂອງທ່ານອາເບະຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
ໃນດ້ານສາກົນນັ້ນ, ທ່ານອາເບະ ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍສຳລັບການຮ່ວມມືແລະ ມິດຕະພາບຂອງທ່ານ, ໂດຍສະເພາະກັບບັນດາປະເທດປະຊາທິປະໄຕ, ເຊິ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ຄວນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ມີຄືກັນ.
ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານນາງຄາມາລາ ແຮຣີສ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ນຳພາຄະນະຜູ້ແທນຂອງສະຫະລັດໄປຮ່ວມໃນງານສົບ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ທ່ານອາເບະໄດ້ປະໄວ້ມູນເຊື້ອແຫ່ງ "ມິດຕະພາບທີ່ຍືນຍົງກັບສະຫະລັດໄວ້."
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິນເດຍ, ທ່ານເນເຣນດາ ໂມດີ ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເຊັ່ນດຽວກັນ ກໍໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ (Twitter) ວ່າ ທ່ານອາເບະ ແມ່ນ "ເພື່ອນທີ່ຮັກແພງ ແລະເປັນຜູ້ທີ່ດີເລີດໃນດ້ານມິດຕະພາບລະຫວ່າງອິນເດຍກັບຍີ່ປຸ່ນ."
ສ່ວນຢູ່ພາຍໃນປະເທດນັ້ນ, ມູນເຊື້ອທີ່ມີບໍ່ຫລາຍປານໃດຂອງທ່ານອາເບະແມ່ນສັບ ສົນກວ່າ. ນັບຕັ້ງແຕ່ການເສຍຊີວິດຂອງທ່ານມາ ກໍມີງານສົບທີ່ຈັດໃຫ້ທ່ານໂດຍລັດຖະບານ ຊຶ່ງເປັນງານສົບທີ່ມີກຽດທີ່ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ແມ່ນເອົາໄວ້ຈັດໃຫ້ແຕ່ຈອມຈັກກະພັດ ແລະຄອບຄົວຂອງພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີປະຕິກິລິຍາໂຕ້ຕອບໃນທາງທີ່ບໍ່ດີຈາກສາທາລະນະຊົນ.
ການຢັ່ງຫາງສຽງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຊາວຍີ່ປຸ່ນສ່ວນໃຫຍ່ ຄັດຄ້ານການໄປງານສົບທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍລັດຖະບານ. ຫຼາຍຄົນຈົ່ມວ່າ ງານນີ້ແມ່ນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫລາຍຈົນເກີນໄປ. ໂຄງການຂອງລັດຖະບານຈະມີມູນຄ່າເຖິງ 12 ລ້ານໂດລາ ຊຶ່ງຫຼາຍກ່ວາຈຳນວນທີ່ຄາດຄະເນໄວກ່ອນຫນ້ານີ້ຕັ້ງຫລາຍ.
ຫລາຍພັນຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເດີນຂະບວນປະທ້ວງຄັດຄ້ານຕໍ່ການຈັດພິທີງານສົບດັ່ງກ່າວ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້. ອາທິດແລ້ວນີ້, ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງໄດ້ຈູດໄຟເຜົາຕົນເອງຢູ່ໃກ້ໆ ກັບສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປາກົດວ່າ ເພື່ອຄັດຄ້ານຕໍ່ແຜນການດັ່ງກ່າວ.
ນາງຊາຊະກິ (Sasaki), ຊາວໂຕກຽວທີ່ບອກໃຫ້ຮູ້ພຽງແຕ່ນາມສະກຸນຂອງນາງ ກ່າວວ່າ "ຂ້ອຍສັນລະເສີນມູນເຊື້ອຂອງທ່ານແທ້ໆ, ແຕ່ຂ້ອຍຄິດວ່າ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ເງິນຫຼາຍປານນີ້ເພື່ອຈັດພິທີສົບຂອງລັດອັນໃຫຍ່ຫຼວງ".