ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊູກະ ຈະລາອອກ ຊຶ່ງເປັນສັນຍານ ທີ່ອາດຈະກັບໄປສູ່ ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງທາງການເມືອງ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີປຸ່ນທ່ານ ໂຢຊິຮິເດະ ຊູກະ ກ່າວໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າທ່ານຈະບໍ່ລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງເປັນຫົວໜ້າພັກເສລີປະຊາທິປັດ, ເຊິ່ງຖືເປັນການຍຸຕິຕໍາແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທີ່ບໍ່ເປັນທີ່ນິຍົມຢ່າງກວ້າງຂວາງພາຍໃນເວລາພຽງນຶ່ງປີ ຫລັງຈາກໄດ້ເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່.
ທ່ານຊູກະ ຜູ້ທີ່ຊະຕາກໍາທາງການເມືອງຕົກຕໍ່າລົງ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານດີ້ນຮົນໃນການຮັບມືກັບການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ, ໄດ້ປະກາດໃນລະຫວ່າງການຖະແຫລງຂ່າວ ທີ່ນະຄອນຫລວງໂຕກຽວ.
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຍີປຸ່ນຈະຫວນຄືນສູ່ຊ່ວງເວລາຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີີ່ມີການສັບປ່ຽນເລື້ອຍໆ ໃນຮອບຫລາຍທົດສະວັດຜ່ານມາ.
ທ່ານຊູກະ ເຂົ້າດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນເດືອນກັນຍາປີກາຍ, ເມື່ອຜູ້ນໍາຄົນກ່ອນທ່ານ ຊິນໂຊະ ອາເບະ ໄດ້ລາອອກຈາກຕໍາແໜ່ງດ້ວຍເຫດຜົນທາງດ້ານສຸຂະພາບ.
ທ່ານຊູກະ ເປັນລູກຊາຍຊາວກະສິກອນສວນໝາກສະຕໍເບີຣີ, ມີຄວາມສໍາພັນອັນເລິກເຊິ່ງພາຍໃນພັກເສລີປະຊາທິປັດຂອງຍີປຸ່ນ ທີ່ທ່ານເປັນຫົວໜ້າຢູ່.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານບໍ່ສາມາດຂ້າມຜ່ານການວິພາກວິຈານທີ່ກວ້າງຂວາງ ທັງຈາກສາທາລະນະຊົນ ແລະພາຍໃນພັກເສລີປະຊາທິປັດ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍໃນການດໍາເນີນງານຮັບມືກັບໂຣກລະບາດຂອງທ່ານໄດ້.
ການວິພາກວິຈານສ່ວນຫລາຍນັ້ນແມ່ນເພັ່ງເລັງໃສ່ການຕັດສິນໃຈໃນການເດີນຕໍ່ ເພື່ອຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກລະດູຮ້ອນ ທີ່ນະຄອນຫລວງໂຕກຽວ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີການຄັດຄ້ານຈາກມະຫາຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ພຽງບໍ່ດົນຫຼັງຈາກການແຂ່ງຂັນກິລາເລີ້ມຂຶ້ນໃນທ້າຍເດືອນກໍລະກົດ, ຍີປຸ່ນໄດ້ພົບກັບບັນຫາການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ.
ໄດ້ມີການນໍາໃຊ້ພາວະສຸກເສີນ ເພື່ອລະງັບການລະບາດຂອງພະຍາດ ໃຫ້ມີຜົນກະທົບໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ໂຕເລກຂອງຜູ້ປ່ວຍຍ້ອນໂຄວິດ-19 ຍັງຄົງເພີ້ມສູງຂຶ້ນຕາມມາດຕະຖານຂອງປະເທດຍີປຸ່ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ອັດຕາການເສຍຊີວິດຍ້ອນໄວຣັສຍັງຄົງຕໍ່າ ເມື່ອສົມທຽບກັບບັນດາປະເທດທີ່ພັດທະນາທັງຫລາຍແລ້ວ.