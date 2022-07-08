ທ່ານ ຊິນໂຊ ອາເບະ, ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີ່ມີອິດທິພົນຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ, ໄດ້ເສຍຊີວິດ ຫຼັງຈາກຖືກຍິງໃສ່ໜ້າເອິກໃນລະຫວ່າງການກ່າວຄຳປາໄສໃນວັນສຸກມື້ນີ້, ອີງຕາມບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຍີ່ປຸ່ນ.
ບັນດາພະນັກງານແພດໄດ້ຟ້າວເຂົ້າໄປຊ່ວຍຊີວິດຂອງທ່ານ ອາເບະ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ ຟູມີໂອະ ກິຊິດະ ທີ່ມີຄວາມເສຍໃຈໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນຕອນບ່າຍວັນສຸກມື້ນີ້, ຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນສຸກມື້ນີ້, ທ່ານ ອາເບະ ໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສຢູ່ບ່ອນໂຄສະນາຫາສຽງ ນອກສະຖານີລົດໄຟແຫ່ງນຶ່ງໃນເມືອງ ນາຣະ, ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງເມືອງ ໂອຊາກະ, ເວລາທີ່ຜູ້ຊາຍທີ່ມີປືນໄດ້ຍ່າງເຂົ້າໄປຫາທ່ານຈາກທາງຫຼັງ.
ລຸນຫຼັງສຽງດັງແຮງສອງຄັ້ງ, ທ່ານ ອາເບະ ກໍໄດ້ລົ້ມລົງພື້ນດິນ ແລະ ມີເລືອດອອກ. ວິດີໂອທີ່ເອົາລົງໃນສື່ສັງຄົມປາກົດວ່າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄົນຜູ້ທີ່ຢືນເບິ່ງໄດ້ຟ້າວເຂົ້າໄປຊ່ວຍທ່ານ ອາເບະ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ນອນຢູ່ພື້ນດິນໂດຍບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ.
ທ່ານ ອາເບະ ອາຍຸ 67 ປີໄດ້ຖືກນຳພາໄປໂຮງໝໍ, ບ່ອນທີ່ສື່ມວນຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນເວົ້າວ່າ ທ່ານໄດ້ປະເຊີນກັບພາວະຫົວໃຈຢຸດເຕັ້ນ.
ໂທລະພາບ NHK ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ກ່າວວ່າຜູ້ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າເປັນມືປືນ, ຜູ້ຊາຍອາຍຸ 41 ປີຈາກເມືອງ ນາຣະ, ແມ່ນໄດ້ຖືກຄວບຄຸມຕົວ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າຜູ້ຊາຍຄົນດັ່ງກ່າວ, ຖືກລະບຸຊື່ວ່າເປັນທ້າວ ເທັດຊຸຢະ ຢາມາກາມິ, ເຄີຍຮັບໃຊ້ໜ້າທີ່ໃນກອງກຳລັງປ້ອງກັນຕົວຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ 3 ປີ. ໂທລະພາບ NHK ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນໄດ້ບອກຕຳຫຼວດວ່າລາວບໍ່ພໍໃຈກັບທ່ານ ອາເບະ ແລະ ຢາກທີ່ຈະຂ້າທ່ານ.
ວິດີໂອຫຼັງຈາກການຍິງກັນປາກົດວ່າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນອາວຸດຄືກ່ອງ ພ້ອມກັບລຳກ້ອງປືນໜາສອງອັນນອນຢູ່ຖະໜົນຫຼັງຈາກມືປືນໄດ້ຖືກຄວບຄຸມຕົວ. ລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນໄດ້ກ່າວວ່າ ອາວຸດທີ່ວ່ານັ້ນປາກົດວ່າເປັນອາວຸດທີ່ເຮັດເອົາເອງ.
ທ່ານ ອາເບະ ໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສຢູ່ການໂຄສະນາຫາສຽງນ້ອຍໆກ່ອນການເລືອກຕັ້ງສະພາສູງຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ເຊິ່ງຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໃນວັນອາທິດນີ້. ຕາຕະລາງການປາກົດຕົວຕໍ່ສາທາລະນະຂອງທ່ານ ອາເບະ ແມ່ນໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍນຶ່ງວັນກ່ອນໜ້ານັ້ນ.
ທ່ານ ກິຊິດະ ໄດ້ກ່າວປະນາມການໂຈມຕີທີ່ “ປ່າເຖື່ອນແບບລັບໆ” ນັ້ນ, ໂດຍກ່າວວ່າ ມັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການເລືອກຕັ້ງທີ່ສ້າງຕັ້ງໝາກຫົວໃຈແຫ່ງປະຊາທິປະໄຕຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ. ທ່ານໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບທາງການເມືອງ ກ່ຽວກັບ ການຍິງດັ່ງກ່າວ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ກ່າວວ່າການເລືອກຕັ້ງຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປ.
ທ່ານ ອາເບະ ແມ່ນນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງດົນທີ່ສຸດຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ. ທ່ານໄດ້ລົງຈາກຕຳແໜ່ງໃນເດືອນສິງຫາ 2020 ແຕ່ຍັງຄົງເຄື່ອນໄຫວໃນການເມືອງຢູ່. ທ່ານໄດ້ສືບຕໍ່ທີ່ຈະເປັນກະບອກສຽງທີ່ມີອິດທິພົນໃນພັກປະຊາທິປະໄຕເສລີທີ່ກຳລັງປົກຄອງປະເທດນັ້ນ.