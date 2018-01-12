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ຍີ່ປຸ່ນ ປະທ້ວງ ຢ່າງເປັນທາງການ ຕໍ່ຈີນ ທີ່ໃຫ້ກຳປັ່ນຈີນເຂົ້າໄປ ໃກ້ ໝູ່ເກາະ ທີ່ມີການໂຕ້ແຍ້ງກັນ

ຮູບພາບເຜີຍແຜ່ໂດຍ ໜ່ວຍຍາມຝັ່ງທີ 11 ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ສະແດງໃຫ້ຫັນ ເຮືອຍາມຝັ່ງຈີນ ລ່ອງໄປຢູ່ໃກ້ກັບໝູ່ເກາະ ໃນທະເລຈີນຕາເວັນອອກ ທີ່ມີການຖົກຖຽງກັນນັ້ນ ໃນວັນທີ 6 ສິງຫາ 2016.

ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຍື່ນປະທ້ວງຢ່າງເປັນທາງການຕໍ່ຈີນ ຫລັງຈາກມີການແນມເຫັນກຳປັ່ນຈີນ
ລຳນຶ່ງ ແລ່ນຢູ່ໃນທະເລຈີນຕາເວັນອອກ ໃກ້ໆກັບໝູ່ເກາະທີ່ອ້າງເອົາກຳມະສິດໂດຍ
ປະເທດທັງສອງ.

ມີການແນມເຫັນກຳປັ່ນລົບລຳນຶ່ງຂອງຈີນ ແລ່ນຢູ່ນອກເຂດນ່ານນ້ຳ 22 ກິໂລແມັດ ຊຶ່ງເປັນເຂດຈຳກັດຂອງດິນແດນຍີ່ປຸ່ນ ຢູ່ນອກໝູ່ເກາະດັ່ງກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ໂຄສົກຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຍີ່ປຸ່ນກ່າວວ່າ ມີການພົບເຫັນເຮືອດຳນ້ຳລຳນຶ່ງ
ຊຶ່ງເຊື່ອວ່າ ເປັນຂອງຈີນຄືກັນເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນບໍລິເວນດຽວກັນນີ້ ໃນວັນພຸດ ແລະ
ວັນພະຫັດວານນີ້.

ທີ່ນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕ່າງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຊິນນຸເກະ
ສຸກີຢາມະ​ ໄດ້ຮຽກຕົວເອກອັກຄະລັດຖະທູດຈີນ ທ່ານເຈັງ ຢັງຫວາ ເຂົ້າພົບເພື່ອສະ
ແດງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບເຫດການດັ່ງກ່າວນີ້.

ທ່ານລູກັງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ
ປັກກິ່ງວ່າ ກຳປັ່ນທັງສອງລຳຂອງຕົນເຂົ້າໄປໃນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຕິດຕາມເບິ່ງ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກຳປັ່ນຍີ່ປຸ່ນ.

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