ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ປະທ້ວງໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຈີນ ຕໍ່ການຄຸມຂັງຊາວຍີ່ປຸ່ນຄົນນຶ່ງທີ່ປັກກິ່ງ ແລະໄດ້ສະແດງ “ຄວາມເປັນຫ່ວງ ຢ່າງແຮງ” ກ່ຽວກັບການເພີ້ມ ການເຄື່ອນໄຫວທາງທະຫານຂອງຈີນ ຢູ່ໃກ້ກັບໄຕ້ຫວັນ ແລະອ້ອມແອ້ມປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ທ່ານໂຢຊິມາຊະ ຮາຢາຊິ (Yoshimasa Hayashi) ພວມຢູ່ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມປະເທດຈີນເປັນເວລາ 2 ມື້ ແມ່ນນັກການທູດຍີ່ປຸ່ນຄົນທຳອິດທີ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຈີນໃນຮອບສາມປີກວ່າໆ ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ.
ໃນລະຫວ່າງການພົບປະເຈລະຈາກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຈິນ ກັງ ນັ້ນ ທ່ານຮາຢາຊິ ທວງໃຫ້ປ່ອຍໂດຍໄວ ພະນັກງານບໍລິສັດເພຊັດສະກຳຂອງຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ຖືກຄຸມຂັງຢູ່ນະຄອນປັກກິ່ງເມື່ອເດືອນແລ້ວໃນອັນທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນກ່າວວ່າ ຖືກສົງໄສເປັນສອດແນມ.
ທ່ານຈິນ ກັງ ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍເຕືອນຍີ່ປຸ່ນ ໃນການພົວພັນ ກັບບັນຫາໄຕ້ຫວັນ ຊຶ່ງເປັນປະເທດເກາະດອນປົກຄອງຕົນເອງ ທີ່ຈີນກ່າວອ້າງວ່າ ເປັນດິນແດນຂອງຕົນ.