ອົງການອະວະກາດຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໄດ້ເລື່ອນເວລາໃນການສົ່ງຈະຫຼວດລຸ້ນໃໝ່ ທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ໃນອາທິດນີ້ຂອງຕົນ ເນື່ອງຈາກສະພາບອາກາດທີ່ບໍ່ດີ, ລຸນຫຼັງຄວາມພະຍາຍາມສອງຄັ້ງໃນກ່ອນໜ້ານັ້ນ ບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ.
ຈະຫຼວດ H3 ມີກຳນົດຈະຖືກສົ່ງ ຂຶ້ນຈາກເກາະ ທາເນກະຊິມະ (Tanegashima) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດໃຕ້ ໃນວັນພະຫັດ.
ໂດຍຖືວ່າເປັນຍານອະວະກາດລຳໃໝ່ທີ່ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ ແລະຄຸ້ມຄ່າ, ເຊິ່ງມັນໄດ້ນຳເອົາດາວທຽມນ້ອຍ 2 ດວງໄປພ້ອມໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດພາລະກິດ ເພື່ອພິສູດວ່າມັນສາມາດບິນເຂົ້າສູ່ວົງໂຄຈອນໄດ້.
"ເນື່ອງຈາກສະພາບອາກາດໃນມື້ນັ້ນຄາດວ່າຈະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງຕັດສິນໃຈເລື່ອນການສົ່ງອອກໄປ", ອີງຕາມການກ່າວຂອງອົງການສໍາຫຼວດອະວະກາດຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື JAXA, ນອກຈາກນັ້ນ ຈະມີການປະກາດໃນເວລາໃໝ່ "ຖ້າມີການຕັດສິນໃຈແລ້ວ."
ຍີ່ປຸ່ນ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການນຳເອົາຍານອະວະກາດ SLIM ຂອງຕົນທີ່ມີຊື່ຫຼິ້ນວ່າ "Sniper Moon" ລົງຈອດຢູ່ເທິງໜ້າດວງຈັນ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ເຖິງແມ່ນວ່າ ແຜງພະລັງງານແສງອາທິດຂອງຍານອະວະກາດຈະປະເຊີນກັບການດໍາເນີນງານທີ່ຜິດພາດກໍຕາມ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ປະເທດແຫ່ງນີ້ ປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວທາງອະວະກາດມາແລ້ວຫຼາຍຄັ້ງ.
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