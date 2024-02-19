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ຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະສະໜັບສະໜຸນ ຢູເຄຣນ ໃນການຟື້ນຟູປະເທດຄືນໃໝ່

  • ວີໂອເອ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຢູເຄຣນ ທ່ານເດນິສ ຊະມາຍຮາລ, ຊ້າຍ, ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຟູມິໂອະ ກິຊິດະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບພິທີບັນທຶກຂໍ້ຕົກລົງໃນການແລກປ່ຽນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຍີ່ປຸ່ນ-ຢູເຄຣນ ສໍາລັບຍົກລະດັບການຂະຫຍາຍໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະການຟື້ນຟູປະເທດຄືນໃໝ່ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ, ຍີ່ປຸ່ນ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຢູເຄຣນ ທ່ານເດນິສ ຊະມາຍຮາລ, ຊ້າຍ, ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຟູມິໂອະ ກິຊິດະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບພິທີບັນທຶກຂໍ້ຕົກລົງໃນການແລກປ່ຽນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຍີ່ປຸ່ນ-ຢູເຄຣນ ສໍາລັບຍົກລະດັບການຂະຫຍາຍໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະການຟື້ນຟູປະເທດຄືນໃໝ່ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ, ຍີ່ປຸ່ນ.

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຍີ່​ປຸ່ນ ທ່ານຟູມິໂອະ ກິຊິດະ ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາທີ່ຈະ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ໃນການຟື້ນຟູປະເທດຢູເຄຣນຄືນໃໝ່ ຢູ່ທີ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມໃນນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນມື້ນີ້, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ນຳ​ເອົາ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະບັນດານັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ຄົນ​ຈາກທັງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ.

ທ່ານ ກິຊິດະ ກ່າວວ່າ "ສົງຄາມຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ຍັງຄົງດຳເນີນຢູ່ໃນເວລານີ້ ແລະສະຖານະການບໍ່ແມ່ນເລື້ອງງ່າຍເລີຍ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການສົ່ງເສີມການຟື້ນຟູເສດຖະກິດຄືນໃໝ່ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການລົງທຶນສໍາລັບອະນາຄົດຂອງຢູເຄຣນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນການລົງທຶນຢູ່ໃນຍີ່ປຸ່ນ ແລະໃນທົ່ວໂລກອີກດ້ວຍ."

ທ່ານ ກິຊິດະ ຍັງໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ທີ່​ຈະ​ຜ່ອນຜັນ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ວີ​ຊາ ພ້ອມທັງ​ປະ​ກາດ​ວ່າ ອົງ​ການ​ການ​ຄ້າ​ພາຍ​ນອກ​ຂອງ​ຍີ່​ປຸ່ນ ຫຼື Japan External Trade Organization ​ຈະ​ເປີດ​ສໍານັກງານຂອງຕົນ​ຢູ່ນະຄອນຫຼວງກີຢິບ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຢູເຄຣນ ທ່ານເດນິສ ຊະມາຍຮາລ ກ່າວວ່າ ທັງສອງປະເທດໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືຫຼາຍກວ່າ 50 ສະບັບ, ໃນນັ້ນລວມມີ “ສົນທິສັນຍາລະຫວ່າງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການຫຼີກລ່ຽງການເກັບພາສີຫຼາຍຂັ້ນ, ເຊິ່ງມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆຂອງຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ກໍາລັງວາງແຜນກ່ຽວກັບໂຄງການໃໝ່ຢູ່ໃນ ຢູເຄຣນ.”

"ໂດຍການລວມກັນໃນອໍານາດຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາສາມາດປ່ຽນສິ່ງທ້າທາຍນີ້ໃຫ້ເປັນໂອກາດ ສໍາລັບການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕ ແລະຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃນອະນາຄົດ," ທ່ານ ຊະມານຮາລ ກ່າວໃນສື່ສັງຄົມ X, ເຊິ່ງໃນເມື່ອກ່ອນເອີ້ນວ່າ Twitter. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ປະສົບການຂອງຍີ່ປຸ່ນໃນການຟື້ນຟູປະເທດຄືນໃຫມ່ (ຈາກສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ) ແລະລະບົບເສດຖະກິດທີ່ມະຫັດສະຈັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້ານັ້ນ ໄດ້ກາຍມາເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ."

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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