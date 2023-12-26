​ຍານລົງຈອດ ເທິງດວງເດືອນ ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ບິນເຂົ້າສູ່ວົງໂຄຈອນ ຂອງດວງເດືອນແລ້ວ

ຍານສຳຫຼວດອະວະກາດ SLIM ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ເຂົ້າສູ່ວົງໂຄຈອນ ຂອງດວງເດືອນແລ້ວ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ອັນເປັນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນ ໄປສູ່ການລົງຈອດ ເທິງດວງເດືອນຄັ້ງທຳອິດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຂອງປະເທດ ໂດຍຄາດວ່າ ຈະມີຂຶ້ນໃນເດືອນໜ້ານີ້, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ຍານອະວະກາດ ການລົງຈອດທີ່ສະຫຼາດ ເພື່ອສໍາຫຼວດດວງເດືອນ ຫຼື SLIM ເຊິ່ງມີຊື່ຫຼິ້ນວ່າ "Moon Sniper" ເນື່ອງຈາກວ່າມັນໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອລົງຈອດພາຍໃນລັດສະໝີ 100 ແມັດຂອງເປົ້າຫມາຍທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງຢູ່ເທິງພື້ນດວງເດືອນ.
ຖ້າຫາກປະສົບຜົນສຳເລັດ, ການລົງຈອດເທິງພື້ນດວງເດືອນຄັ້ງນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ຍີ່ປຸ່ນເປັນປະເທດທີ 5 ທີ່ປະສົບຄວາມສໍາເລັດໃນການສຳຫຼວດດວງເດືອນ ຮອງຈາກສະຫະລັດ, ຣັດເຊຍ, ຈີນ ແລະ ອິນເດຍ.
ໃນວັນຈັນວານນີ້, ຍານອະວະກາດ SLIM "ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການເຂົ້າສູ່ວົງໂຄຈອນຂອງດວງເດືອນ ໃນເວລາ 04:51 ໂມງແລງຕາມເວລາຂອງຍີ່ປຸ່ນ,” ອົງການສໍາຫຼວດຍານອະວະກາດຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື JAXA ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ທີ່ນຳເຜີຍແຜ່ອອກ ໃນຕອນແລງຂອງມື້ວັນຈັນວານນີ້.
ອົງການດັ່ງກ່າວຍັງເວົ້າວ່າ "ການປ່ຽນແປງເສັ້ນທາງຂອງມັນແມ່ນບັນລຸໄປຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້, ແລະບໍ່ມີຫຍັງຜິດປົກກະຕິ ກ່ຽວກັບສະພາບການຕ່າງໆຂອງຍານ."
ອົງການ JAXA ກ່າວວ່າ ມີການຄາດການວ່າການບິນລົງໄປຈອດຢູ່ດວງເດືອນຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນເວລາ 12:00 ໂມງ ໃນວັນທີ 20 ມັງກອນນີ້ ຕາມເວລາທ້ອງ ຖິ່ນຂອງຍີ່ປຸ່ນ ເຊິ່ງການລົງຈອດເທິງພື້ນດວງເດືອນນັ້ນ ມີກຳນົດໃນເວລາ 20 ນາທີຕໍ່ມາ.
ຈະຫຼວດ H-IIA ໄດ້ຖືກຍິງຂຶ້ນໃນເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາຈາກເກາະ ທາເນກະຊິມະ (Tanegashima) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ໂດຍບັນຈຸເຄື່ອງລົງຈອດ ລຸນຫລັງທີ່ໄດ້ເລື່ອນເວລາມາ 3 ຄັ້ງ ເນື່ອງຈາກສະພາບອາກາດທີ່ບໍ່ດີ.