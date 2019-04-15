ຜູ້ດຳເນີນການຂອງໂຮງຮຽນໄຟຟ້ານິວເຄລຍ ຟູກູຊິມະ ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໄດ້
ເລີ່ມປົດທໍ່ເຊື້ອໄຟອອກຈາກນຶ່ງໃນສາມເຕົາທີ່ໄດ້ເປື່ອຍລົງໃນປີ 2011.
ບໍລິສັດພະລັງງານໄຟຟ້າ ໂຕກຽວ ຫຼື TEPCO ກ່າວວ່າ ບັນດາພະນັກງານໄດ້ເລີ່ມຍົກ
ຍ້າຍໜ່ວຍເຊື້ອໄຟຟ້າທີ່ຖືກໃຊ້ ແລະ ບໍ່ຖືກໃຊ້ໜ່ວຍທຳອິດ ອອກຈາກອ່າງນ້ຳເຢັນຢູ່
ເຕົາທີສາມ.
ການປະຕິບັດງານແມ່ນຊ້າກວ່າກຳນົດດົນກວ່າ 4 ປີ, ແລະ ມັນໄດ້ຖືກເລື່ອນເວລາ
ອອກໄປອີກບໍ່ດົນໃນຕອນບ່າຍວັນຈັນມື້ນີ້, ຫຼັງຈາກມີບັນຫາກັບເຄື່ອງມື, ແຕ່ໄດ້ສືບຕໍ່
ເຮັດວຽກ ຫຼັງຈາກຄວາມຂັດຂ້ອງໄດ້ຖືກແກ້ໄຂ.
ບໍລິສັດ TEPCO ຄາດວ່າ ມັນຈະໃຊ້ເວລາເຖິງ 2 ປີ ທີ່ຈະເຄື່ອນຍ້າຍທໍ່ເຊື້ອໄຟ 566
ອັນ ອອກຈາກເຕົາໄຟຟ້າ.
ວຽກດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກຈັດການຫ່າງໄກ ຈາກຫ້ອງຄວບຄຸມປະມານ 500 ແມັດ, ເພາະວ່າ
ຍັງມີລັງສີ ລະດັບສູງຢູ່ໃນຕຶກຂອງໜ່ວຍທີ 3 ນັ້ນ.
ຫຼັງຈາກການປະຕິບັດການອະນາໄມ ຢູ່ໜ່ວຍທີ 3 ແລ້ວ, ບໍລິສັດ TEPCO ຄາດວ່າ
ຈະສືບຕໍ່ເຄື່ອນຍ້າຍ ທໍ່ພະລັງງານນິວເຄລຍ 1000 ອັນ ຈາກອ່າງເກັບເຊື້ອໄຟນິວ
ເຄລຍທີ່ຖືກໃຊ້ແລ້ວຂອງເຕົາທີ 1 ແລະ 2.
ທັງສາມເຕົາໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄລຍ ໄດອິຈິ ແຂວງ ຟູກຸຊິມະ ໄດ້
ເປື່ອຍລົງ ຫຼັງຈາກແຜ່ນດິນໄຫວຄັ້ງໃຫຍ່, ລຸນຫຼັງຄື້ນຊຸນາມິ ໄດ້ພັດເຂົ້າ ຍີ່ປຸ່ນ ໃນປີ
2011, ສັງຫານປະມານ 18,000 ຄົນ ແລະ ຖືກບັງຄັບໃຫ້ອົບພະຍົບໄປພື້ນທີ່ສູງຢູ່
ໃກ້ໆກັບໂຮງງານດັ່ງກ່າວ.
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