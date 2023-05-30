ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ປະກາດວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະປ່ອຍດາວທຽມສອດແນມທາງທະຫານໃນເດືອນມິຖຸນາ ເພື່ອຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວທາງທະຫານຂອງ ສະຫະລັດ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມ ຕາມເວລາຈິງ, ສື່ມວນຊົນລັດຖະບານ KCNA ໄດ້ລາຍງານໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ທ່ານ ຣີ ພຽງ ໂຈລ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມາທິການກອງທັບສູນກາງ ຂອງພັກກຳມະກອນທີ່ກຳລັງປົກຄອງປະເທດ, ໄດ້ກ່າວປະນາມການຊ້ອມລົບຮ່ວມທີ່ຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍ ສະຫະລັດ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ ເພື່ອສະແດງ “ຄວາມບໍ່ລະມັດລະວັງສຳລັບການຮຸກຮານ” ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ອົງການຂ່າວ KCNA ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ.
ດາວທຽມທີ່ຈະຖືກຍິງຂຶ້ນໃນໄວໆນີ້, ພ້ອມກັບເທັກໂນໂລຈີສອດແນມອື່ນໆຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ, ແມ່ນ “ຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງເພື່ອຕິດຕາມ, ກວດສອບ ແລະ ຮັບມືກັບການດຳເນີນການທາງທະຫານທີ່ອັນຕະລາຍລ່ວງໜ້າໃນເວລາຈິງຂອງ ສະຫະລັດ ແລະ ກອງກຳລັງສັກດີນາຂອງເຂົາເຈົ້າ,” ອີງຕາມການກ່າວຂອງຖະແຫຼງການ.
ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ສະຫະລັດ ແລະ ໃຕ້ ໄດ້ເລີ່ມການຊ້ອມລົບຂະໜາດໃຫຍ່ສາມອາທິດ. ການຝຶກຊ້ອມດັ່ງກ່າວແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງການສະແດງກຳລັງຕໍ່ ເກົາຫຼີເໜືອ, ເຊິ່ງໄດ້ເລັ່ງລັດການຍິງລູກຂອງໄຟຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນ.