ຍີ່ປຸ່ນ ກ່າວວ່າ ແຜນການຂອງເກົາຫຼີເໜືອທີ່ຈະສົ່ງດາວທຽມຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ ພາຍໃນ 2 ອາທິດຂ້າງໜ້າ ຈະເປັນການລະເມີດມະຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຄັ້ງກ່ອນຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ.
ພຽງຢາງ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍາມຝັ່ງຍີ່ປຸ່ນໃນວັນຈັນມື້ນີ້ຊາບວ່າ ຕົນມີແຜນຈະສົ່ງດາວທຽມຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 31 ພຶດສະພາຫາວັນທີ 11 ມິຖຸນານີ້. ແຈ້ງການດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນພຽງແຕ່ບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດ ຫຼັງຈາກສື່ມວນຊົນລັດຂອງເກົາຫຼີເໜືອກ່າວວ່າ ຜູ້ນຳກິມ ຈົງ ອຶນອໄດ້ອະນຸມັດການກະກຽມຂັ້ນສຸດທ້າຍສຳລັບການສົ່ງດາວທຽມຄັ້ງນີ້.
ເກົາຫຼີເໜືອຈະຕ້ອງສົ່ງດາວທຽມຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນໂດຍໃຊ້ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄລ ຍະໄກ ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຫ້າມໂດຍມະຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍີ່ປຸ່ນ ກ່າວວ່າດາວທຽມດວງນີ້ ຄາດວ່າຈະບິນຜ່ານໝູ່ເກາະພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດ ດັ່ງທີ່ໄດ້ເຮັດໃນປີ 2016 ເມື່ອເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ສົ່ງດາວທຽມສັງເກດການໜ່ວຍໂລກຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ. ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໄດ້ອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ໜ່ວຍງານສະກັດກັ້ນລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດທາງບົກ ແລະ ທາງທະເລຂອງຕົນ ຍິງລູກສອນໄຟທຸກລູກ ທີ່ປາກົດວ່າເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ເຂດດິນແດນຂອງຕົນ.
ເບິ່ງວີດິໂອທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂ່າວນີ້ ຈາກ ບີລ ກາລໂລ (Bill Gallo), ນັກຂ່າວວີໂອເອ