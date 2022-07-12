ຊາວຍີ່ປຸ່ນທີ່ໂສກເສົ້າໄດ້ກ່າວຄຳອຳລາເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ຕໍ່ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊິນໂຊ ອາເບະ.
ປະຊາຊົນຈໍານວນນຶ່ງ ໃນແຕ່ລະວັນພາກັນໄປຢືນລຽນແຖວຢູ່ຂ້າງນອກວັດ ໂຊໂຈຈິ (Zojoji) ໃນນະ ຄອນຫລວງໂຕກຽວ ເພື່ອນຳເອົາດອກໄມ້ ແລະເຄື່ອງ ໝາຍທີ່ສະແດງການເຄົາລົບສົບແບບອື່ນໆ ໄປໃຫ້ທ່ານອາເບະ ຜູ້ທີ່ຖືກສັງຫານ ໃນມື້ ວັນສຸກຜ່ານມາ ທີ່ເມືອງນາຣະ ທາງຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດ ໃນລະ ຫວ່າງ ການໂຮມຊຸມນຸມເພື່ອໂຄສະນາຫາສຽງ. ຜູ້ໄປໄວ້ອາໄລຫລາຍຄົນ ພາກັນຮ້ອງໄຫ້ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າກົ້ມຫົວອະທິຖານ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າວັດດັ່ງກ່າວ.
ວັດໂຊໂຈຈິ ແມ່ນສະຖານທີ່ຈັດພິທີສ່ວນຕົວຂອງທ່ານອາເບະ, ອາຍຸ 67 ປີ ທີ່ມີການຈໍາກັດໃຫ້ແຕ່ຄົນໃກ້ຊິດ ແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນເຂົ້າໄດ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໂລງສົບຂອງທ່ານອາເບະ ໄດ້ຖືກນຳອອກໄປຈາກວັດ ແລະເອົາໄປວາງໄວ້ໃນລົດບັນທຸກສົບ ເພື່ອແຫ່ເປັນຂະບວນຍືດຍາວຜ່ານໃຈກາງເມືອງຂອງນະຄອນຫລວງໂຕກຽວ ໄປສູ່ໂຮງໄວ້ສົບກິຣີກະຢະ (Kirigaya) ເພື່ອທຳພິທີເຜົາສົບ ໂດຍມີຊາວເມືອງນັບເປັນພັນໆ ຄົນ ໄດ້ລຽນແຖວຢູ່ລຽບຕາມເສັ້ນທາງ ເພື່ອໂບກມືລາເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ.
ລົດແກ່ສົບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຂັບໄປຜ່ານສະຖານທີ່ສຳຄັນໃນຊີວິດທາງການເມືອງຂອງທ່ານອາເບະຫລາຍແຫ່ງ ລວມທັງສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຕຶກລັດຖະສະພາ ແລະສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງພັກເສລີປະຊາທິປະໄຕຂອງທ່ານ.
ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສວ່າເປັນມືປືນ ໃນການລອບສັງຫານທ່ານ ອາເບະ, ທ້າວເທັສຊຸຢະ ຢາມາກະມິ (Tetsuya Yamagami) ອາຍຸ 41 ປີ, ໄດ້ຖືກຈັບໃນທັນທີ ຫລັງຈາກລາວໄດ້ຍິງ ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ໄດ້ຖືກນຳຕົວໄປຂັງ.