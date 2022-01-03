ການສືບສວນຂອງລັດຖະສະພາກ່ຽວກັບການກໍ່ຈະລາຈົນທີ່ຫໍລັດຖະສະພາສະຫະລັດໃນເດືອນມັງກອນປີກາຍນີ້ ແມ່ນເພັ່ງເລັງໃສ່ວ່າ ເປັນຫຍັງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຊຶ່ງເປັນປະທານາທິບໍດີໃນເວລານັ້ນ ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງ ເປັນເວລາດົນກວ່າສາມຊົ່ວໂມງ ເພື່ອຍຸຕິພວກສະໜັບສະໜຸນທ່ານ ບຸກເຂົ້າໄປໃນຫໍລັດຖະສະພາແລະປະທະກັບຕຳຫຼວດ ໃນຂະນະທີ່ສະມາຊິກສະພາພວມຈະໃຫ້ການຢັ້ງຢືນວ່າທ່ານໄດ້ເສຍໄຊໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງປະທານຄະນະກຳມະການທີ່ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳເບັນນີ ທອມສັນ ຈາກລັດມິສສິດຊິບປີ ກ່າວຕໍ່ລາຍການ “State of the Union” ຂອງໂທລະພາບ CNN ວ່າ ຄະນະກຳມະການສືບສວນທີ່ປະກອບດ້ວຍ 9 ຄົນ ຢາກຮູ້ຈັກວ່າ ທ່ານທຣຳເຮັດຫຍັງຢູ່ ໃນເວລາ “187 ນາທີທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງເລີຍ” ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເບິ່ງການຈະລາຈົນທີ່ພວມເກີດຂຶ້ນທາງໂທລະພາບ ຈາກຫ້ອງຮັບປະທານອາຫານ ຖັດໄປຈາກຫ້ອງການາຂອງທ່ານ ທີ່ທຳນຽບຂາວ.
ທ່ານທອມສັນກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາເກືອບຈະສູນເສຍປະຊາທິປະໄຕຂອງພວກເຮົາໄປແລ້ວ.”
ສະມາຊິກຄົນນຶ່ງໃນຈຳນວນ 2 ຄົນທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນຢູ່ໃນຄະນະກຳມະການ ທ່ານນາງລິສ ເຊນນີ (Liz Cheney) ຈາກລັດໄວໂອມິງ ທີ່ຕຳໜິຕິຕຽນທ່ານທຣຳຢ່າງແຮງນັ້ນ ກ່າວຕໍ່ລາຍການ “This Week” ຂອງໂທລະພາບ ABC ວ່າ “ລາວຄວນບອກ (ພວກກໍ່ຈະລາຈົນ) ໃຫ້ຢຸດເຊົາ. ລາວບໍ່ໄດ້ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ.”
ທ່ານທອມສັນກ່າວວ່າ “ປະທານາທິບໍດີໄດ້ຂຶ້ນສານ ພະຍາຍາມປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນປະຫວັດ” ໂທລະສັບຂອງລາວ ຂໍ້ຄວາມອື່ນໆແລະເອກກະສານ ໃນຂະນະທີ່ລູກສາວຂອງລາວ ນາງອີວານກາ ທຣຳ ສະມາຊິກສະພາພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລາວອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ພວກສະໜັບສະໜຸນລາວຫຼາຍກວ່າ 800 ຄົນຢູ່ໃນຫໍລັດຖະສະພາອອກໄປຈາກຕຶກອາຄານນັ້ນ.
ທ່ານທອມສັນກ່າວວ່າ “ສິ່ງທີ່ລາວພວມເຮັດຢູ່ນັ້ນກໍແມ່ນວິທີການປະຕິບັດຂອງທ່ານທຣຳ ລາວຍື່ນຟ້ອງ ໄປສານ ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ມີການຊັກຊ້າ ແຕ່ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ພວກເຮົາຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງ ເວລາ 187 ນາທີດັ່ງກ່າວ.”
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ