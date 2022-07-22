ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ທີ່ສືບສວນການກໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍ ໃນວັນທີ 6 ມັງກອນ ທີ່ຫໍລັດຖະສະພາສະຫະລັດໃນປີກາຍນີ້ ກ່າວວ່າ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ, ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດໃນຕອນນັ້ນ ເລືອກທີ່ຈະບໍ່ດຳເນີນການໃດໆ ເປັນເວລານານກວ່າ 3 ຊົ່ວໂມງ ຂະນະທີ່ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ ຂອງທ່ານເປັນຫລາຍໆພັນຄົນ ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນຫໍລັດຖະສະພາ ເພື່ອພະຍາຍາມສະກັດກັ້ນການຢັ້ງຢືນໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານໂຈ ໄບເດັນ.
"ປະທານາທິບໍດີທຣຳນັ່ງຢູ່ໂຕະກິນເຂົ້າຂອງທ່ານ ແລະເບິ່ງການໂຈມຕີທາງໂທລະພາບໃນຂະນະທີ່ພະນັກ ງານຂັ້ນສູງສ່ວນໃຫຍ່ຂອງທ່ານ, ທີ່ປຶກສາທີ່ໃກ້ຊິດ ແລະສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານໄດ້ອ້ອນວອນໃຫ້ທ່ານເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຄາດວ່າ ປະທານາທິບໍດີອາເມຣິກາຈະເຮັດ", ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງສະມາຊິກສະພາຕ່ຳອີເລນ ລູເຣຍ (Elaine Luria) ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ຢູ່ໃນຄະນະກໍາມະການນັ້ນ.
ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳອາດາມ ຄິນຊິງເຈີ (Adam Kinzinger) ຊຶ່ງເປັນຜູ້ນຶ່ງອີກຢູ່ໃນຄະນະກໍາມະການກ່າວວ່າ ທ່ານທຣຳ ບໍ່ໄດ້ດຳເນີນການໃດໆ ກໍຍ້ອນວ່າ ຝູງຊົນໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຢັ້ງຢືນນັ້ນ ຢຸດສະງັກລົງ.
“ການນັບບັດຢູ່ຫ້ອງນັ້ນ ໄດ້ຖືກຢຸດລົງແທ້ ແລະໃນທີ່ສຸດກໍຊັກຊ້າໄປເປັນຫລາຍຊົ່ວໂມງ. ຝູງພວກປະທ້ວງເຮັດໃຫ້ບັນລຸ ຕາມຈຸດປະສົງຂອງປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ, ສະນັ້ນ ແນ່ນອນ ທ່ານບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໄປແຊກແຊງ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຄິນຊິງເກີ, ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນຈາກລັດອີລິນອຍ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ບໍ່ໄດ້ພາດໂອກາດທີ່ຈະດຳເນີນການ. ...ທ່ານຕັ້ງໃຈ ເລືອກທີ່ຈະບໍ່ເຮັດດຳເນີນການ."
ຄະນະກຳມະການຂອງສະພາຕ່ຳ 9 ທ່ານ ທີ່ສືບສວນເຫດການວຸ້ນວາຍນີ້ ໄດ້ ເອົາພາບຕັດຕໍ່ຂອງການໃຫ້ການທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນວີດິໂອຈາກທີ່ປຶກສາຄົນສຳຄັນໃນທຳນຽບຂາວຂອງທ່ານທຣຳ ມາສາຍໃຫ້ເບິ່ງ ແລະໄດ້ເອົາການຖ່າຍທອດສົດ ຂອງວາລະໃຫ້ການ ຈາກພະຍານອີກ 2 ຄົນ, ເພື່ອເປັນຫລັກຖານໃຫ້ແກ່ການກ່າວຫາຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ເວົ້າວ່າ ທ່ານທຣຳ ນັ່ງເບິ່ງການກໍ່ຈາລະຈົນທາງໂທລະ ພາບ ແລະບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງເລີຍ ຕັ້ງຫລາຍຊົ່ວໂມງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນຍຸຕິລົງ.
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຂອງທ່ານຕອນເປີດການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການນັ້ນ, ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ, ທ່ານເບນນີ ທອມສັນ (Bennie Thompson) ທີ່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣດ ຈາກລັດມິຊຊິບຊີປີ (Mississippi) ທີ່ເປັນປະທານຄະນະກໍາມະການນີ້ ກ່າວວ່າ "ມັນເປັນເວລາຜ່ານໄປ 187 ນາທີ ໃນວັນທີ 6 ມັງກອນ, ຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ [ທ່ານທຣຳ] ທີ່ມີພະລັງງານແຫ່ງການທໍາລາຍແບບຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ນັ້ນ ບໍ່ສາມາດຖືກຊັກຊວນໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວໄດ້. ບໍ່ເຮັດໄດ້ໂດຍທີ່ປຶກສາຂອງທ່ານ, ບໍ່ເຮັດໄດ້ໂດຍພັນທະມິດຂອງທ່ານ, ບໍ່ເຮັດໄດ້ໂດຍການຮ້ອງໂຮເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງຂອງພວກກໍ່ຈາລະຈົນ, ຫລື ບໍ່ເຮັດໄດ້ ໂດຍການອ້ອນວອນຢ່າງສຸດຂີດ ຂອງຜູ້ທີ່ປະເຊີນໜ້າກັບກຸ່ມກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງນັ້ນ. ບໍ່ມີໃຜສາມາດຊັກຊວນໃຫ້ທ່ານເຄື່ອນໄຫວໄດ້.”
ທ່ານນາງລູເຣຍ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ CNN ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ວ່າ ຄະນະກຳມະ ການຈະກວດເບິ່ງ "ເປັນແຕ່ລະນາທີໄປ" ວ່າ ທ່ານທຣຳກຳລັງເຮັດຫຍັງຢູ່ ໃນໄລຍະເວລາ 3 ຊົ່ວໂມງ ແລະ 7 ນາທີ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 6 ມັງກອນ ນັ້ນ- ນັບຕັ້ງແຕ່ສິ້ນສຸດການກ່າວຄຳປາໄສຂອງທ່ານຢູ່ໃນການຊຸມນຸມທີ່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານຍ່າງໄປຫາຫໍລັດຖະສະພາ ແລະເວົ້າວ່າ "ສູ້ກັນຄືກັນກັບຢູ່ໃນນະລົກຫັ້ນ" ຈົນໄປເຖິງຕອນໃນທີ່ສຸດທ່ານບອກພວກເຂົາວ່າ ພວກເຂົາຄວນສະຫລາຍຕົວອອກໄປສາ.